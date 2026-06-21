Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az alábbi számokat húzták ki a hatos lottó 25. heti húzásán, vasárnap délután:
9
14
21
27
40
43
A nyeremények pedig a következőképp alakultak:
3 találatos szelvény 21 620 lett, ezek nyereménye 2 855 forint;
4 találatos szelvény 1275 darab akadt, tulajdonosaik 7 960 forintot vehetnek fel;
5 számot huszonhatan találtak el, nyereményük egyenként 390 280 forint;
mind a hat számot senki sem találta el.
Mindez azt jelenti, hogy egy nyertes esetén a következő sorsoláson várható fődíj 770 millió forint lesz.