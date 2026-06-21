szerencsejáték;hatos lottó;

Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait

Senki sem vitte haza a főnyereményt. 

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az alábbi számokat húzták ki a hatos lottó 25. heti húzásán, vasárnap délután:

  • 9

  • 14

  • 21

  • 27

  • 40

  • 43

A nyeremények pedig a következőképp alakultak:

  • 3 találatos szelvény 21 620 lett, ezek nyereménye 2 855 forint;

  • 4 találatos szelvény 1275 darab akadt, tulajdonosaik 7 960 forintot vehetnek fel;

  • 5 számot huszonhatan találtak el, nyereményük egyenként 390 280 forint;

  • mind a hat számot senki sem találta el. 

Mindez azt jelenti, hogy egy nyertes esetén a következő sorsoláson várható fődíj 770 millió forint lesz. 

A megfelelő támogatás sok esetben megelőzheti a súlyosabb problémák kialakulását.