Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait

Á. B.

szerencsejáték;hatos lottó;

2026-06-21 20:45:00 CEST

Senki sem vitte haza a főnyereményt.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az alábbi számokat húzták ki a hatos lottó 25. heti húzásán, vasárnap délután:

9

14

21

27

40

43

A nyeremények pedig a következőképp alakultak:

3 találatos szelvény 21 620 lett, ezek nyereménye 2 855 forint;

4 találatos szelvény 1275 darab akadt, tulajdonosaik 7 960 forintot vehetnek fel;

5 számot huszonhatan találtak el, nyereményük egyenként 390 280 forint;

mind a hat számot senki sem találta el.

Mindez azt jelenti, hogy egy nyertes esetén a következő sorsoláson várható fődíj 770 millió forint lesz.