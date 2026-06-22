Robbanás történt Katarban, sokan eltűntek

robbanás;Katar;eltűnés;LNG;

2026-06-22 09:44:00 CEST

Ötvennégy ember pedig megsebesült. A robbanás az ország legfontosabb cseppfolyósított földgázt (LNG) feldolgozó telepén történt.

Tizennyolc ember eltűnt, ötvennégy megsérült egy, a Katar legfontosabb cseppfolyósított földgázt (LNG) feldolgozó telepén, Rász-Laffanban történt robbanás után – közölték a hatóságok.

A QatarEnergy vállalat tájékoztatása alapján a robbanás a Barzan gázellátó létesítmény műszakindítási műveletei közben történt.

A hatóságok szerint a robbanást baleset okozta, és a közbiztonságot nem fenyegeti veszély.

A QatarEnergy azt írta, hogy Rász-Laffan ipari városban vasárnap este történt robbanás, amely tüzet okozott a Barzan helyi gázellátó létesítményben. A vállalat nem jelezte, hogy a robbanás okozott-e károkat az üzemben.