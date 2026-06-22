Orosz dróncsapás ért egy teherhajót a Fekete-tengeren, egy ember meghalt

Kigyulladt egy teherhajó a Fekete-tengeren azt követően, hogy orosz dróncsapás érte, legalább egy ember meghalt – közölte hétfőn Olekszij Kuleba, Ukrajna helyreállítási ügyekért felelős miniszterelnök-helyettese. Az ukrán haditengerészet korábban több áldozatról számolt be.
Kuleba a Telegramon azt írta:
egy dróncsapás miatt kigyulladt egy panamai lobogó alatt közlekedő hajó. A legénység egy 58 éves, egyiptomi állampolgárságú tagja, aki szakácsként dolgozott, meghalt. Nyolc tengerészt kimentettek.
Az ukrán haditengerészet korábban azt állította, hogy az incidens több áldozatot követelt a Victress nevű teherhajó fedélzetén, amely kilenc fős, egyiptomi, török és indiai állampolgárságú legénységgel hajózott, és már nem alkalmas a továbbhaladásra.
Kuleba szerint hétfőre virradóra Oroszország két további hajót is megtámadott, amelyek belize-i és palaui zászló alatt közlekedtek, de azokban a támadásokban senki sem sebesült meg.Volodimir Zelenszkij: Ha Ukrajna ég, akkor Moszkva is égni fogA héten másodszor támadta a moszkvai kőolajfinomítót UkrajnaKilenc embert öltek meg Ukrajnában az orosz légicsapások