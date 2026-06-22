Orosz dróncsapás ért egy teherhajót a Fekete-tengeren, egy ember meghalt

Oroszország;Ukrajna;Fekete-tenger;dróntámadás;teherhajó;orosz-ukrán háború;

2026-06-22 09:04:00 CEST

A legénység egy 58 éves, egyiptomi tagja életét vesztette. Nyolc tengerészt sikerült kimenteni.

Kigyulladt egy teherhajó a Fekete-tengeren azt követően, hogy orosz dróncsapás érte, legalább egy ember meghalt – közölte hétfőn Olekszij Kuleba, Ukrajna helyreállítási ügyekért felelős miniszterelnök-helyettese. Az ukrán haditengerészet korábban több áldozatról számolt be.

Kuleba a Telegramon azt írta:

egy dróncsapás miatt kigyulladt egy panamai lobogó alatt közlekedő hajó. A legénység egy 58 éves, egyiptomi állampolgárságú tagja, aki szakácsként dolgozott, meghalt. Nyolc tengerészt kimentettek.

Az ukrán haditengerészet korábban azt állította, hogy az incidens több áldozatot követelt a Victress nevű teherhajó fedélzetén, amely kilenc fős, egyiptomi, török és indiai állampolgárságú legénységgel hajózott, és már nem alkalmas a továbbhaladásra.

Kuleba szerint hétfőre virradóra Oroszország két további hajót is megtámadott, amelyek belize-i és palaui zászló alatt közlekedtek, de azokban a támadásokban senki sem sebesült meg.