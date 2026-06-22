Takács Péter szerint Magyar Péterrel nincsenek intellektuálisan egy szinten, mert ő orvos

Parlament;Országgyűlés;Magyar Péter;Takács Péter;

2026-06-22 16:16:00 CEST

A volt egészségügyi államtitkár felszólalásában nagy nyilvánosság előtti rágalmazással vádolta meg a kormányfőt, miután utóbbi a túlárazott lélegeztetőgépekről kérdezte.

Császár Martin, a Tisza frakcióvezető-helyettese az Országgyűlés hétfői ülésén a politikai megújulás feltételeiről szólva arról beszélt, hogy szakítani kell a lopás kultúrájával, a felelősség nélküli hatalomgyakorlással. A Fidesz képviselőihez is szólt, Budai Gyula volt elszámoltatási kormánybiztosnak például felrótta, hogy nem végezte el a rábízott munkát, idővel pedig pontosan olyanná vált ő is és a közössége, akiket egyszer el akartak számoltatni.

Magyar Péter válaszolt párttársának, de főleg a Fidesz képviselőihez intézte mondanivalóját. Takács Pétert például a koronavírus-járvány alatt vásárolt, túlárazott lélegeztetőgépekről kérdezte. Felrótta neki, hogy államtitkárként nem kérdezte meg Szíjjártó Pétert, miért szereztek be majdnem tízezer teljesen használhatatlan lélegeztetőgépet, miért darálták le a szerződéseket.

Takács Péter ezt követően személyes érintettség okán kért szót. Sérelmezte, hogy Magyar Péter személyében próbálja őt hitelteleníteni, mert érvei nincsenek. Szerinte ilyen akkor történik, ha valaki „intellektuálisan nem érzi magát elég erősnek”, hozzátéve, nehezen tudna vele vitatkozni, „mert ő egy orvos”. A volt egészségügyi államtitkár ezután nagy nyilvánosság előtti rágalmazással vádolta meg a kormányfőt.