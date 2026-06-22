Gyűlöletkeltő plakátok: a társasházakért aggódik a Fidesz

Fidesz;Parlament;társasházak;gyűlöletkeltő plakát;

2026-06-22 22:00:00 CEST

Komoly bevételtől eshetnek el a társasházak, ha elfogadja a parlament a gyűlöletkeltő politikai reklámok visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot. Erről Csuzda Gábor (Fidesz), Rétvári Bence (KDNP) beszélt a javaslat parlamenti vitájában.

A képviselők szerint azt eredményezheti, hogy a társasházak nem tudnak majd finanszírozni a felújítási munkálatokat. Rétvári szerint a Tisza Párt ezzel a törvénnyel éves szinten 20 milliárd forintot húz ki a társasházak zsebéből.

A törvény alapvetően azt a célt szolgálná, hogy ne árasszák el az országot társadalmi célú reklámnak álcázott politikai hirdetések, csak kampányidőszakban lehessen politikai hirdetéseket kitenni és azok száma is jelentősen csökkenjen, ezáltal javítva a városképet.

A kormány részéről Szemerey Samu államtitkár reagált az elhangzottakra, aki elmondta, hogy összesen mintegy 500 reklámeszköz található a társasházakon, javarészt a főváros központi részein. Nagyon optimista becsléssel legfeljebb kétmilliárd forintra tehető a társasházak bevétele a hirdetésekből éves szinten. Az államtitkár azt is hozzátette, hogy ezeket a bevételeket az érintett házak nem felújítási célokra használják, hiszen például a Budapest központi részein található, hirdetési felületet biztosító társasházakon szemmel látható változás nem történt.

Tárkányi Zsolt tiszás képviselő, a törvényjavaslat egyik előterjesztője Rétvári Bencének címezve arról beszél, hogy az elmúlt években nem joghurtokat láttunk ezeken a plakátokon, hanem bombákat, háborús feliratokat és Soros György arcképét.

„Ez senkinek nem fog szerintem hiányozni. Ha önnek igen, akkor ezzel próbáljon meg együtt élni a jövőben”

– mondta. Kiemelte, a társasházak homlokzatainak szépsége érdekében veszik le róluk a hatalmas molinókat. Tárkányi kifogásolta, hogy az ellenzéki képviselők a törvényjavaslat tartalmi részeit kevésbé érintették.