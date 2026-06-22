Szabó Bence őrnagyként tért vissza a rendőrséghez

rendőrség;ORFK;Szabó Bence;őrnagy;

2026-06-22 21:41:00 CEST

De nem az NNI-hez, hanem az ORFK-hoz.

Június 16-i hatállyal őrnagyként tért vissza a rendőrséghez Szabó Bence, a volt nyomozószázados, aki márciusban állt a nyilvánosság elé azzal, hogy a Rogán Antal által felügyelt titkosszolgálatok megpróbálták bedönteni a Tisza párt informatikai rendszerét.

Szabó Bence egy bejegyzést tett közzé az Instagramon, ehhez csak az új rendfokozatát írta oda és a dátumot, továbbá egy fotót osztott meg, amin egy rendőrségi dosszié látható, rajta két vállap. A dossziéból kilátszik egy dokumentum címe, ami így szól: „visszavétel hivatásos szolgálati viszonyba”.

A frissen előléptetett őrnagy a Telex megkeresésére elmondta, nem a Nemzeti Nyomozó Irodához tért vissza, hanem az Országos Rendőr-főkapitánysághoz, feladatait a Pósfai Gábor vezette Belügyminisztérium szabja majd meg.

A visszatérési eljárást a volt nyomozó június elején indította meg, miután Pósfai Gábor utasításba adta, hogy a pályát korábban elhagyó kollégák részére biztosítsák a visszatérés lehetőségét.