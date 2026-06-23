Testrészekből készített ételt és evett is belőlük egy egy budapesti beteghordó

18+;elfogás;emberi test;

2026-06-23 09:15:00 CEST

Egy preparált emberi arc, egy teljes lábszár, valamint egy befőttesüvegben tartott szív is előkerült a nála tartott házkutatás során.

Emberi test tiltott felhasználásának bűntettével gyanúsítottak meg egy harmincéves férfit - közölte keddi tájékoztatásában a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda.

Azt követően kezdtek nyomozásba, hogy információkat kaptak arról, miszerint egy budapesti kórházban dolgozó beteghordó a munkahelyén és az otthonában is emberi testrészeket tárol.

A nyomozás adatai szerint a férfi rajongott az anatómiáért és a patológiáért, és állatokat is boncolt. A gyanú szerint emberi holttestrészekhez egyrészt a munkahelyén keresztül jutott hozzá, másrészt Szlovákiában és Magyarországon elhagyatott temetőkben ásott ki holttesteket. A közvetlen környezetének, családtagjainak és barátainak is beszélt erről, a gyűjteményéről pedig fotókat készített.

A férfit június 17-én fogták el Budapest II. kerületében. Ezután a hozzá köthető ingatlanokban és az autójában is kutatást tartottak. Lefoglalták a számítógépét, laptopjait, tabletjeit, mobiltelefonjait, SIM-kártyáit és adatkártyáit. A kutatáskor preparált emberi arc, arcbőr, bőröndben tárolt csontok, egy komplett alsó lábszár, agy, kézfej, koponyák és egy befőttesüvegben tartott szív is előkerült. A szívnél még vizsgálják, hogy emberi vagy állati eredetű-e, a lefoglalt maradványokat pedig igazságügyi szakértő vizsgálja meg.

A férfi a kihallgatásán elismerte a bűncselekmény elkövetését. Azt mondta, különösen vonzódik az emberi testrészekhez. A kihallgatás után őrizetbe vették, a bíróság pedig bűnügyi felügyeletét rendelte el. A nyomozóknak azt is tisztázniuk kell, pontosan melyik testrész honnan származik. Ennek feltárása után nem kizárt, hogy bővül a férfi terhére róható bűncselekmények köre.