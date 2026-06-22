Megöltek egy nőt a III. kerületben

O. A.

BRFK;III. kerület;emberölés;

2026-06-22 15:24:00 CEST

A rendőrök a helyszínen elfogtak egy 21 éves férfit, akit a mentők kórházba vittek.

A Budapesti Rendőr-főkapitányságra 2026. június 22-én 13 óra 24 perckor érkezett bejelentés arról, hogy egy III. kerületi ház teraszán egy vérző nő fekszik - tájékoztat a rendőrség a police.hu-n.

Azt írják, a kiérkező rendőrök a helyszínen a nőt és egy 21 éves férfit találtak. A mentők a sérült ellátását azonnal megkezdték, azonban a szakszerű segítségnyújtás ellenére életét vesztette.

A helyszínen tartózkodó 21 éves férfit a rendőrök elfogták, majd a mentőszolgálat kórházba szállította.

A BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett gyanúja miatt nyomozást rendelt el, a nyomozók megkezdték a történtek körülményeinek tisztázását.