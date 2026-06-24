Fidesz;Rákosrendező;Tisza Párt;

2026-06-24 06:00:00 CEST

Rákosrendező lesz a Tisza-kormány lakmuszpapírja. Nyolcvan hektáros tesztcsík a város közepén. Az Orbán-kormány elbukta tesztet. Többszörösen. A fővárosi önkormányzat ügyes becsúszással elcsaklizta az arab befektetők orra elől, akik igen jó áron, ráadásul kormányzati ígéretekkel megtűzdelve vitték volna az ingatlanegyüttest. Orbánék nem játszották ki a Habony-Garancsi kártyát. A területen elővásárlási joggal rendelkező Stockton Zrt.-ben ugyanis két nappal az arabokkal való szerződéskötés előtt szerzett tulajdonrészt egy Habony Árpádhoz köthető magántőkealap, amit azután Garancsi István érdekeltsége vásárolt fel. De végül nem éltek elővásárlási jogukkal. Így jöhetett a képbe a főváros cége, a Budapesti Közművek, amelynek véletlenül volt is pénze a hulladéküzletág kényszerű értékesítéséből, mivel azt a Mol kapta meg a NER kiosztó rendszerében. Orbánék elég nyilvánvalóan arra játszottak, hogy Karácsonyék belebuknak. Rögtön számonkérték rajtuk a MÁV és más állami vállalatok által odahordott szemetet, aggodalmaskodtak a főváros pénzügyi helyzete miatt, miközben a pad alatt tovább tekergették a sarc-satut. A főváros azonban irracionális magabiztossággal haladt előre: projektirodát hozott létre, mesterterv-pályázatot hirdetett és összerakta a szerződés szerint kérhető jogszabály-változtatási csomagot. Amit a választás előtt az Orbán-kabinet alá is írt. Ha nyernek, egyszerűen ignorálják, ha meg veszítenek, akkor a teljesítés az utódokra marad. Utóbbi történt. A Tisza-kormánynak 800 millió euró (cirka 290 milliárd forint) értékű állami beruházást kellene teljesítenie. Az üres államkasszából. Furcsa módon a Fidesz még nem kezdte tele szájjal követelni például a Szegedi úti felüljáró építését, ahogy hirtelen aggódni kezdtek a jogállamiság és az önkormányzati autonómia miatt. Ettől függetlenül egyedül nem fog menni. A fővárosnak nyilvánvalóan túl nagy falat Rákosrendező, mentőkötélre fogták, de kihúzni nem tudják a projektet. Kérdés, hogy a Tisza mekkorát ránt a felé nyújtott fővárosi kézen. Valóban képesek-e partneri együttműködésre a nagyszabású városfejlesztés érdekében, vagy csak a politikai haszonlesés és az öncélú erőfitogtatás marad.