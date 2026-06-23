Milliárdos hűtlen kezelés miatt vádat emeltek a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezetője ellen

hűtlen kezelés;vádemelés;Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.;Márton Péter;

2026-06-23 12:12:00 CEST

A vádirat szerint egy 8,15 millió eurós kölcsönről úgy döntött még 2014-ben, hogy nem végezett hitelképességi vizsgálatot, kockázatelemzést és fedezetértékelést.

Vádat emeltek a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. korábbi vezérigazgatójával szemben - közölte egy keddi tájékoztatásában a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

Rajta kívül még öten ülnek a vádlottak padjára. Mindenkit különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével vádol az ügyészség.

A vádirat szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által alapított, kizárólagos állami tulajdonban lévő gazdasági társaság igazgatósági tagjai 2014 nyarán döntöttek egy 8 150 000 eurós kölcsönszerződésről. A pénzt egy többségi állami tulajdonban lévő romániai cégnek adták. Az előterjesztést a kora esti órákban kapták meg, majd másnap reggel 8 óráig egyhangúlag támogatták a szerződés megkötését.

A társaság a vagyonkezelési stratégiája alapján nem adhatott volna kölcsönt. Az előterjesztésből hiányoztak azok az iratok, amelyek alapján ellenőrizni lehetett volna a kölcsönvevő vagyoni helyzetét és a beruházás megtérülését. A szerződés előtt sem a kölcsönt kérő cégnél, sem a projektet megvalósító, a kérelemben meg sem nevezett cégnél nem végeztek hitelképességi vizsgálatot, kockázatelemzést vagy fedezetértékelést.

A kölcsönszerződésben formálisan szerepeltek biztosítékok, de ezek tervezeteit nem csatolták az előterjesztéshez. Az sem derült ki belőle pontosan, melyik társaság üzletrésze szolgálna biztosítékként. A szerződés ennek ellenére úgy is hatályba lépett, hogy a biztosítékok nem álltak rendelkezésre. Az ügyészség szerint az előterjesztés és a kölcsönszerződés elkészítésére a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egykori főigazgatója adott utasítást, és a tartalmat is ő hagyta jóvá. A kölcsön célja egy naperőmű-beruházás finanszírozása volt, a projekt azonban nem valósult meg, a kölcsönvevő román céget később felszámolták. Az okozott vagyoni hátrány meghaladja a két és fél milliárd forintot.

A vádlottak között az igazgatóság három tagja, a kölcsönt nyújtó cég cégvezetője, a kölcsönt igénylő cég ügyvezetője és az egykori főigazgató van. Bűnösségükről a Kecskeméti Törvényszék dönt a későbbiekben.