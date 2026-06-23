Vádat emeltek az óvónő ellen, aki celluxszal ragasztotta le egy síró kislány száját

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2026-06-23 12:42:00 CEST

Az óvodapedagógusnak kiskorú veszélyeztetése és minősített könnyű testi sértés bűntette miatt kell majd felelnie a bíróság előtt.

A Gödöllői Járási Ügyészség vádat emelt egy óvónő ellen, aki egy kislányt bántalmazott egy Gödöllő közeli település óvodájában – derült ki a Pest Vármegyei Főügyészségnek az ügyészségi portálon olvasható közleményéből. Az óvodapedagógust kiskorú veszélyeztetése és minősített könnyű testi sértés bűntettével vádolják.

A vádirat szerint 2024 áprilisában az 5 éves kislány az udvaron összeveszett egy kisfiúval, akivel ütni kezdték egymást. Az óvónő a gyerekeket szétválasztotta, és a kislányt büntetésül egy kisszékre ültette, aki hangosan sírni kezdett, mert társai csúfolták. A gyermek zokogását és kiabálását meghallotta az irodában tartózkodó vádlott, aki erre az udvarra ment.

Miután az óvónőt kolléganője tájékoztatta a történtekről, megfogta a síró kislány kezét, és az irodába vitte. – Ott egy széles cellux ragasztószalaggal leragasztotta a kislány száját, majd azt csaknem egy perc elteltével letépte. A kiskorú sértett abbahagyta a sírást, akit ezt követően a vádlott visszavitt az udvarra. A kislánynak 8 napon belül gyógyuló sérülése keletkezett. A vádlott magatartásával veszélyeztette a kiskorú erkölcsi, érzelmi és testi fejlődését, bűnösségéről a Gödöllői Járásbíróság fog dönteni.