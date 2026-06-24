Újra napirenden a taxitarifák emelésére vonatkozó javaslat: 18 százalékkal emelnének a taxisok

Karácsony Gergely;Fővárosi Közgyűlés;taxisok;tarifaemelés;

2026-06-24 09:09:00 CEST

Ennek értelmében az alapdíj 1100 forintról 1300 forintra, a kilométerdíj 440 forintról 520 forintra, míg a percdíj 110 forintról 130 forintra nőne.

Újra napirendre tűzte a Fővárosi Közgyűlés a taxitarifák emelésére vonatkozó javaslatot. A taxisszervezeteknek végre sikerült közös nevezőre jutniuk, amiről a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) Ipari Tagozatának elnöke levélben tájékoztatta a múlt héten Karácsony Gergely főpolgármestert és a Fővárosi Közgyűlés frakcióvezetőit.

A taxisok a korábbi 27 százalék helyett 18 százalékkal emelnék a tarifákat.

Ennek értelmében az alapdíj 1100 forintról 1300 forintra, a kilométerdíj 440 forintról 520 forintra, míg a percdíj 110 forintról 130 forintra nőne. A reptéri alapdíj 800 forint lenne a repülőtérre irányuló, illetve a repülőtérről induló fuvarok esetében. Ezenfelül bevezetnének egy új „kényelmi díjat” is, ez lenne az előrendelési díj, amelynek tarifája szintén 800 forint lenne. A 2026. június 17-én benyújtott javaslat mögé ezúttal nagyobb egységet sikerült kovácsolni: a BKIK, az Országos Taxis Szövetség, a Fővárosi Taxi Egyesület, a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete, a Közszolgálati Rendőr Szakszervezet, a Járművezetők, Műszakosok, Besegítők Szakszervezete, valamint a Független Taxisok képviselője is támogatja.

A fuvarozók többsége májusban a 2023 óta változatlan díjakra, illetve az azóta bekövetkezett jelentős inflációra hivatkozva a 27 százalékos emelés mellett kardoskodott. A BKIK által korábban végzett – vitatott eredményű - felmérés szerint a taxisok 63 százaléka tette le voksát emellett. Közben akadtak olyanok is, akik jelentős visszapattanástól, a kereslet erőteljes visszaesésétől tartottak. Az előző közgyűlésre benyújtott javaslatról január óta egyeztettek a felek.

A közgyűlési frakciók erősen kifogásolták, hogy őket nem vonták be az egyeztetésbe. A Tisza pedig úgy vélte, hogy ez a díjemelés a „platformcégeken keresztül kilapátolódik az országból. Minél több bevétele lesz egy sofőrnek, annál jobban lehúzzák”. A Podmaniczky Mozgalom szerint azt is figyelembe kellene venni, hogy a fővárosiak meg tudják-e fizetni az emelt díjakat, mert nem a külföldi turistákra kell szabni a tarifát. A Fidesz a döntéshozatal elnapolását kérte. A közgyűlés végül nem támogatta a javaslatot.

A pénteki közgyűlésen újra nekifutnak, ezúttal mérsékeltebb díjemelési javaslattal.