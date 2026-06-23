Nemzetközi emberi jogi díjat kapott Iványi Gábor

Iványi Gábor;jogállamiság;egyenlő jogok;emberi jogi díj;

2026-06-23 20:01:00 CEST

A török emberi jogi aktivistáról, Ebru Timtikről elnevezett elismerést vehette át a metodista lelkész.

A nemzetközi zsűri egyhangú döntése alapján Iványi Gábor vehette át a török emberi jogi aktivistáról elnevezett nemzetközi elismerést, az Ebru Timtik-díjat június 18-án Budapesten – tették közzé Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, valamint az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke hivatalos Facebook-oldalán.

„Iványi Gábor küzdelmének sajátos jellege abban rejlik, hogy két, egymástól elválaszthatatlan szinten bontakozott ki. Egyrészt hosszú évek óta valódi szolidaritási hálózatot épített ki Magyarországon a szegények, a hajléktalanok, a roma közösségek, a menekültek, a gyermekek, a fogyatékkal élők és a társadalmilag kirekesztett csoportok számára. Menhelyek, oktatás, élelmiszersegély és szociális szolgáltatások révén ő és az általa vezetett intézmények olyan emberekhez is eljutottak, akiket az állam elhanyagolt, elhagyott vagy szándékosan kirekesztett. Munkássága soha nem maradt meg a szimbolikus érdekképviselet szintjén; anyagi, mindennapi, életfenntartó szolidaritási formákat teremtett” – olvasható a zsűri indoklásában.

Mint kiemelték, az egyház- és egyesületvezető ellen indított büntetőeljárás nemcsak egyetlen személy üldözésére vonatkozik. Rávilágít arra is, hogy a társadalmi szolidaritás intézményei, a független vallási közösségek, a szegényekért dolgozó civil szervezetek és a kormányzati politikát kritizáló emberi jogi aktivisták is ki vannak téve a kriminalizálás tágabb veszélyének. Iványi Gábor büntetőeljárását nemzetközileg is láthatóvá téve nemcsak a díj szimbolikus értékét, hanem védelmező és szolidaritáson alapuló funkcióját is erősítjük – fűzték hozzá.

A díj névadója, Ebru Timtik török ügyvédnő a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogért folytatott éhségsztrájkja miatt vesztette életét 2020-ban, 42 évesen. Az aktivista a jogállamiságért és az igazságszolgáltatáshoz való egyenlő hozzáférésért folytatott küzdelem egyik nemzetközi szimbólumává vált.