Szombattól életbe lép a harmadfokú hőségriasztás

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2026-06-23 14:52:00 CEST

Péntekig pedig a jelenleg érvényben lévő másodfokú hőségriasztást meghosszabbítják, a következő napokban is marad az extrém hőség.

Az országos tisztifőorvos a HungaroMet Zrt. előrejelzése alapján a kedd 24.00 óráig érvényben lévő másodfokú hőségriasztást péntek éjfélig meghosszabbítja az ország egész területére vonatkozóan. Továbbá tekintettel a hőség fokozódására, június 27-én szombat 00.00 órától június 30-án kedd 24.00 óráig a hőségriasztást harmadfokúra emeli – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös, lapunkhoz eljuttatott keddi közleményéből.

Mint írják, a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljünk önmagunkra és egymásra, a hőségriasztás szombati kezdete óta már csaknem száz alkalommal hívták a tűzoltókat egyedül élő, magukról életjelet nem adó idős emberekhez.

Hőség idején különösen fontos a rendszeres vízfogyasztás, az alkohol-, a koffein- és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A legmelegebb órákban pedig kerülni a tűző napot, aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben, és használjon magas faktorszámú fényvédő készítményt. A nagy melegben kialakulhatnak lokális zivatarok is, érdemes figyelni a viharjelzéseket.

„A gyermekeket, házi kedvenceket soha, egyetlen percre se hagyjuk a parkoló autóban! Még egy félárnyékban parkoló jármű utastere is életveszélyesen felmelegedhet. Ha bárki autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot!” – figyelmeztet a közlemény.

Az NNGYK és a katasztrófavédelem kiemelte, hogy több vármegyében tűzgyújtási tilalom van érvényben, amely az erdőkre és azok kétszáz méteres körzetére vonatkozik. Ahol tűzgyújtási tilalom van elrendelve, ott az erdőkben és azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.