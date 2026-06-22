Folytatódik a hőség, de zivatarra és felhőszakadásra is figyelmeztetnek

időjárás;előrejelzés;hőség;felhőszakadás;zivatar;elsőfokú figyelmeztetés;

2026-06-22 07:12:00 CEST

Hétfőn 30 és 35 fok közötti maximumokra számíthatunk.

A következő napokban is hőségre számíthatunk. Záporok, zivatarok hétfőn még több helyen lehetnek, de keddtől már csökken a csapadék kialakulási esélye.

A HungaroMet előrejelzése szerint hétfőn a felhős részeken csökken a felhőzet és a nap első felében még általában gyengén felhős, napos idő várható, csak kevés helyen lehet csapadék. A déli óráktól egyre többfelé erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és több helyen, akár több hullámban is valószínű zápor, zivatar – nagyobb számban a Duna vonalának tágabb térségében és attól keletre. Az intenzív csapadékgócokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős, viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Zivataroktól függetlenül az északias szél főleg a Dunántúlon megélénkülhet, néhol megerősödhet.

A várható zivatarok miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki,

de nyolc vármegyében (Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok) felhőszakadásra is számítani kell.

Tizennégy vármegyében (Baranya, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna, Vas, Veszprém és Zala) a napi középhőmérséklet 25 fok felett alakulhat, az érintett térségekben ugyancsak figyelmeztetés van érvényben.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 30 és 35 fok között alakul, késő este 20 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk.