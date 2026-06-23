Félnapos sztrájkot hirdettek a pécsi és a székesfehérvári autóalkatrész-gyár dolgozói

sztrájk;Pécs;Székesfehérvár;munkabeszüntetés;Vasas Szakszervezeti Szövetség;

2026-06-23 15:50:00 CEST

Méltatlanul alacsonynak tartják az idei bérfejlesztést. Az elmúlt hetekben a dél-koreai Hanon Systems Hungary Kft. mindkét telephelyen volt már munkabeszüntetés, amelyek a szakszervezet szerint nem érték el a kívánt eredményt.

12 órás sztrájkot jelentett be a pécsi és a székesfehérvári autóalkatrész-gyár: a dél-koreai Hanon Systems Hungary Kft. mindkét telephelyén reggel 8.00 óra és este 20.00 óra között leáll a termelés, a dolgozók így tiltakoznak az alacsony bérfejlesztés ellen – közölte a Vasas Szakszervezeti Szövetség.

A HVG cikke szerint az elmúlt hetekben mindkét telephelyen volt már munkabeszüntetés, amelyek a szakszervezet szerint nem érték el a kívánt eredményt. „A vállalat nem mutatott érdemi hajlandóságot arra, hogy felülvizsgálja a 2026-ban végrehajtott, a dolgozók által méltatlanul alacsonynak tartott bérfejlesztést, és tárgyalásokat kezdjen annak korrekciójáról”– írták.

A sztrájkok után volt egy tárgyalás a sztrájkbizottság és a cégvezetés között. Utóbbi tagjai a nehéz piaci helyzetre hivatkozva közölték, hogy nem tartják minden munkavállalói csoport esetében indokoltnak a fizetésemelést, emellett kérték a dolgozók megértését és együttműködését.

A munkavállalók ugyanakkor továbbra is úgy érzik, hogy béreik reálértéke az elmúlt években folyamatosan csökkent, miközben a velük szemben támasztott elvárások növekedtek. A vállalat változatlanul többletmunkát, hétvégi túlórát és fokozott terhelést vár el tőlük, miközben a munkakörülmények és a javadalmazás nem állnak arányban ezekkel az elvárásokkal – hangsúlyozta a szakszervezet, hozzátéve, az újabb sztrájkkal párhuzamosan továbbra is nyitottak az egyeztetésre a vállalat vezetésével.