Bulgária;gyász;öngyilkosság;Szófia;birkózó;sportkomplexum;Németh Zsanett;

2026-06-23 18:18:00 CEST

Elhunyt Németh Zsanett magyar-bolgár állampolgárságú birkózónő

Bolgár sajtóinformációk szerint a helyi rendőrség öngyilkosságként kezeli a halálesetet.