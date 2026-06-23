Elhunyt Németh Zsanett magyar-bolgár állampolgárságú birkózónő

Szófiában meghalt Németh Zsanett birkozó, korábbi Európa-bajnoki érmes. Sajtóinformációk szerint Németh egy sportkomplexum 11. emeletéről, az itt lévő szállodai szobájából zuhant le, ahol egy másik sportolónővel élt együtt, és a helyszínen életét vesztette – írja a 444 a bolgár Dnes cikke nyomán. Úgy tudják, hogy a bolgár rendőrség öngyilkosságként kezeli a halálesetet.
Mély megrendüléssel értesültünk róla, hogy Bulgáriában, tragikus hirtelenséggel elhunyt Németh Zsanett olimpikon, Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes birkózó – búcsúzott a sportolónőtől a Facebook-oldalán a Magyar Birkózók Szövetsége.
A 444 azt írja, hogy Németh Zsanett magyar és bolgár állampolgársággal is rendelkezett. Magyar színekben indult a riói olimpián, a 2018-as budapesti világbajnokságon ötödik lett, egy évvel később EB-bronzérmes. 2023-ban aztán országot váltott, a bolgár válogatott tagja lett, nemrég megnyerte 76 kilogrammban a 2026-os országos bajnokságot is. A Dnes szerint a sportoló súlyos depressziót élt át az utóbbi időben, pszichoterápiára is járt, a rendőrség pedig a bolgár női válogatott egy másik tagjához fűződő szerelmi bánattal hozza összefüggésbe a tragédiát.Újabb sportoló fordított hátat a magyar válogatottnak, inkább Bulgáriát választja