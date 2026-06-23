Lemond a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke

lemondás;elnöki poszt;Magyar Atlétikai Szövetség;Gyulai Miklós;

2026-06-23 16:37:00 CEST

Gyulai Miklós elnökségi társait is lemondásra szólította fel, és teljeskörű tisztújítást akar, ahogy fogalmazott, a versenyszezon után.

„Tartom a szavam: ahogyan azt korábban jeleztem, 2026. szeptember 1-jei hatállyal lemondok a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) elnöki tisztségéről. Döntésemet természetesen hivatalos formában is jelzem. Ez személyes elhatározás, amelyről nem kívánok vitát nyitni, és amelyet véglegesnek tekintek” – tette közzé a MASZ Facebook-oldalán a döntését Gyulai Miklós, aki 2009 óta áll a MASZ élén, de a Blikk szerint régóta konfliktusban áll társaival. Felidézték például, hogy a szövetség másfél hónappal ezelőtti küldöttgyűlésén a titkos szavazások során egyik beszámolót sem fogadták el.

„Ugyanakkor szeretném egyértelművé tenni, hogy nem lehet szó semmiféle látszatmegoldásról vagy részleges változásról. Meggyőződésem szerint – és ahogy a visszajelzésekből is ezt tapasztalom! – teljeskörű tisztújításra van szükség. Ezért elvárom, hogy az elnökség valamennyi tagja nyújtsa be lemondását, és ezzel teremtsék meg a teljeskörű tisztújítás lehetőségét, a versenyszezon után, szeptemberben” – írta az elnök. Megjegyezte, hogy az általa immár harmadik alkalommal előterjesztett javaslatot az elnökség elfogadta, és jóváhagyta a kötelezettségvállalásokat, így a magyar atlétika működése szempontjából elengedhetetlen feladatok finanszírozása biztosított.

Gyulai úgy fogalmazott, hogy döntésével a kedélyek megnyugvását kívánja szolgálni, majd homályosa utalást tett arra, hogy az elmúlt időszak eseményei milyen csalódást okoztak számára, de erről most nem kíván többet mondani.

Lapunk nemrég számolt be arról, hogy az Integritás Hatóság beadványára újra elkezdődött a nyomozás Deutsch Péter, Deutsch Tamás öccse ügyében. Röviden: még 2022-ban a budapesti atlétikai világbajnokságra előtt 51-szeres túlárazással készítettek fel 400 versenybírót egy a MASZ-szal kötött 260 milliós szerződés alapján. A rendőrségnél korábban valamiért gyorsan megszüntették a most újra indított eljárást.