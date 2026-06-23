Lemond a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke

„Tartom a szavam: ahogyan azt korábban jeleztem, 2026. szeptember 1-jei hatállyal lemondok a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) elnöki tisztségéről. Döntésemet természetesen hivatalos formában is jelzem. Ez személyes elhatározás, amelyről nem kívánok vitát nyitni, és amelyet véglegesnek tekintek” – tette közzé a MASZ Facebook-oldalán a döntését Gyulai Miklós, aki 2009 óta áll a MASZ élén, de a Blikk szerint régóta konfliktusban áll társaival. Felidézték például, hogy a szövetség másfél hónappal ezelőtti küldöttgyűlésén a titkos szavazások során egyik beszámolót sem fogadták el.
„Ugyanakkor szeretném egyértelművé tenni, hogy nem lehet szó semmiféle látszatmegoldásról vagy részleges változásról. Meggyőződésem szerint – és ahogy a visszajelzésekből is ezt tapasztalom! – teljeskörű tisztújításra van szükség. Ezért elvárom, hogy az elnökség valamennyi tagja nyújtsa be lemondását, és ezzel teremtsék meg a teljeskörű tisztújítás lehetőségét, a versenyszezon után, szeptemberben” – írta az elnök. Megjegyezte, hogy az általa immár harmadik alkalommal előterjesztett javaslatot az elnökség elfogadta, és jóváhagyta a kötelezettségvállalásokat, így a magyar atlétika működése szempontjából elengedhetetlen feladatok finanszírozása biztosított.
Gyulai úgy fogalmazott, hogy döntésével a kedélyek megnyugvását kívánja szolgálni, majd homályosa utalást tett arra, hogy az elmúlt időszak eseményei milyen csalódást okoztak számára, de erről most nem kíván többet mondani.Az Integritás Hatóság beadványára újra elkezdődött a nyomozás Deutsch Tamás öccse ügyében
Lapunk nemrég számolt be arról, hogy az Integritás Hatóság beadványára újra elkezdődött a nyomozás Deutsch Péter, Deutsch Tamás öccse ügyében. Röviden: még 2022-ban a budapesti atlétikai világbajnokságra előtt 51-szeres túlárazással készítettek fel 400 versenybírót egy a MASZ-szal kötött 260 milliós szerződés alapján. A rendőrségnél korábban valamiért gyorsan megszüntették a most újra indított eljárást.366 millió forintot kapott Deutsch Péter fiának cége atlétikai versenyek rendezésére Egy gyanús szerződése miatt nyomozás indult, de Deutsch Tamás öccse is így megkapta a MASZ vezetői székét