Menekülés előre

Szőlő utca;Zsolti bácsi;

2026-06-24 06:00:00 CEST

Kit és mit véd Orbán Viktor volt miniszterelnök? Miért állította rá a gyalázatos viselkedéséről, hazug videójáról is ismert Pócs Jánost a témára? Orbán Viktor a Hír TV-ben azt mondta, gyalázatos provokáció, propagandisztikus műbalhé a Zsolti bácsi ügy, amely kezdettől fogva politikai célokat szolgált, az utóbbi időben nyilvánosságra került információk alapján pedig már az is felmerült, hogy pénz is szerepet játszhatott a történet alakulásában. Azt is hozzátette: akiket az ügyben alaptalanul gyanúsítottak meg, bocsánatkérést és elégtételt kell kapniuk. Szerinte egy nemzetközi eszkortfiút használnak fel arra, hogy becsületes emberekről becstelen dolgokat terjesszenek. A Magyar Nemzet tényként írja le, hogy Bangó Sándor pénzt fogadott el a Kontroll.hu tulajdonosától azért, hogy megnevezze az úgynevezett Zsolti bácsit, aki zaklatta őt. Pócs János fideszes honatya podcastjában Bangó egykori nevelője mutatta be azt a hangfelvételt, amelyen Pócs és az általa megszólaltatott nevelő azt állítja, a fiatal maga beszélt a Magyar Mártonnal kötött megállapodásáról.

A Zsolti bácsizás a választás előtt is jó menekülőút volt a Fidesznek. Annak ugyanis, egészen a mostani felvételig, semmi köze nem volt a Szőlő utcához. Vagyis ahhoz, hogy fiatalokat abuzált a rendszer, ami a Fidesz felügyelete alatt működött. Először nem foglalkoztak azokkal a szörnyűségekkel, amik a javítóintézetben történtek, aztán az ott lévő fiatalokat próbálták bűnözőnek beállítani, majd az azóta megbukott kormánypárt tagadta, hogy lenne kiskorú érintettje az ügynek, még Tuzson Bence akkori miniszterrel is összerántottak egy gyorsjelentést erről. Az erőszak, a bántalmazások ténye ettől nem szűnt meg, ahogy attól sem, hogy bezá­ratták a Szőlő utcát.

A Zsolti bácsizás, amire semmilyen bizonyíték nem került elő, egyfajta menekülőút volt a Fidesznek, és ezt használja fel most is. A Fidesznek az lenne az előnyös, ha a Szőlő utcáról és az ott is történt bántalmazásokról, a fiatalok szexuális használásáról, a brutális bántalmazásokról egyáltalán nem lenne szó. Az ügyészség nyomoz, valamikor kiderül az igazság. Az viszont Pócs aktivitásából kiindulva aligha van a bukott rendszer ellenére, hogy Zsolti bácsizzanak, hiszen addig is áldozatként állíthatják be magukat, a rendszerszintű visszaélésekről pedig nincs szó. Ami a Szőlő utcában és más intézményekben történt, tény, Zsolti bácsi egyelőre legenda, bizonyíték nincs, csak Bangó Sándor nevezhette meg az ügyészségen, és a Kontroll.hu műsorában. Ha lesz bármifajta bizonyíték arra, amit tehetett, és kiderül, ki ő, akkor a kegyelmi ügynél is nagyobbat fog szólni a történet, és az már nem csak egy államfő székébe kerül majd. Ám ha nem lesz érdemi bizonyíték, akkor a Szőlő utcát és az összes többi visszaélést is el lehet takarni vele, ahogy azt Orbán a tőle megszokott cinikus megjegyzéssel most is elintézte.

Mindebből egyenesen látszik, hogy a Zsolti bácsizás kapóra jön Orbánéknak, egészen addig, amíg minden kétséget kizáróan kiderül: ki ő, és mit tett.