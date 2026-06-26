Acsai Roland versei

Mennyi izzó nyár volt
Őszi fények nyáron,
szőlőlevelek.
Percre-perc az égből,
mint eső csepeg.
Úsznak fent a felhők,
túl hideg a tó,
fecske száll fölöttem,
hangja hallható.
Mennyi izzó nyár volt,
mennyi strandidény!
Most a szél borzongat,
hullik őszi fény.
A szélről
Hová tűntek a strandidények,
hová tűntek a strandolók?
Az utcán szél jár, mint a részeg,
elfújja messze, ami volt.
Csapdossa kint a rossz spalettát:
ritmustalan az éjszaka.
Fürdőruhát száradni nem látsz,
ijeszt a kert minden zaja.
Elbújt a nyár a régi házba,
irigyen őrzi melegét.
A háznak ablakát bezárta:
így óvja most régi hevét.
Hová tűntek a strandidények?
A hullámok közt strandolók?
A gyermek-kacagás, az ének?
Szél fújta el mindazt, mi volt.