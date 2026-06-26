Acsai Roland versei

szél;nyár;versek;

2026-06-26 14:35:00 CEST

Mennyi izzó nyár volt; A szélről

Mennyi izzó nyár volt

Őszi fények nyáron,

szőlőlevelek.

Percre-perc az égből,

mint eső csepeg.



Úsznak fent a felhők,

túl hideg a tó,

fecske száll fölöttem,

hangja hallható.



Mennyi izzó nyár volt,

mennyi strandidény!

Most a szél borzongat,

hullik őszi fény.

A szélről

Hová tűntek a strandidények,

hová tűntek a strandolók?

Az utcán szél jár, mint a részeg,

elfújja messze, ami volt.



Csapdossa kint a rossz spalettát:

ritmustalan az éjszaka.

Fürdőruhát száradni nem látsz,

ijeszt a kert minden zaja.



Elbújt a nyár a régi házba,

irigyen őrzi melegét.

A háznak ablakát bezárta:

így óvja most régi hevét.



Hová tűntek a strandidények?

A hullámok közt strandolók?

A gyermek-kacagás, az ének?

Szél fújta el mindazt, mi volt.