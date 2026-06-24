Kiakadt Kovács Zoltán, mert eltávolították a Nimród Vadászújság főszerkesztői posztjáról

menesztés;Kovács Zoltán;Nimród;Országos Magyar Vadászati Védegylet;

2026-06-24 09:49:00 CEST

Megváltoztak a körülmények.

Június 23-ai hatállyal az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöksége kirúgta Kovács Zoltánt, az Orbán-kormány korábbi nemzetközi kommunikációért felelős államtitkárát a Nimród Vadászújság főszerkesztői posztjáról - az Országos Magyar Vadászkamara honlapján megjelent közleményből.

Mint jelezték, Kovács Zoltán felmondási időszaka alatt a főszerkesztői feladatokat Pechtol János, a Védegylet ügyvezető elnöke látja el annak érdekében, hogy a lap működése és megjelenése zavartalan maradjon. A főszerkesztő munkáját a javaslatok alapján Imre János, a Védegylet Felügyelőbizottságának elnöke, valamint Bajdik Péter, a Vadászkamara főtitkára segíti szakmai felügyelőként a következő hónapokban.

A döntésen Kovács Zoltán a jelek szerint eléggé felhúzta magát, mert az újság Facebook-oldalán megjelent a volt államtitkár nevében a következő közlemény:

„A mai nap döntésének fényében - melyre nem hívtak meg és személyesen nem is közölték - csak két gondolat:

- köszönöm mindenkinek, aki az elmúlt 7 évben velünk volt és őszintén gondolta, hogy a vadászat ügyében nincs pártpolitika csak józan szakmai megfontolások; büszkék lehetünk arra, amit végeztünk!

- mindenki másnak küldöm Fekete István („Gyeplő nélkül”) idézetét: „Nem csoda, hogy annyi baj van a világon, mert az emberek gonoszságánál csak az ostobaságuk nagyobb.”

A Védegylet elnöksége egyébként arról is döntött, hogy felmondják az Egy a Természettel Nonprofit Kft.-vel fennálló kiadói szerződésüket. Ezt a „megváltozott külső körülményekkel” indokolták. A felmondás a szerződés szerint rendes felmondással, június 24-ével, három hónapos felmondási idő mellett történik.

Az Egy a Természettel Nonprofit Kft.-t a 2021-es Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás lebonyolítására hozták létre, de utána is szívta magába a közpénzt, a hvg.hu június elején írta meg, hogy 2025-ben is 700 millió forintos támogatást kapott az újság az államtól, amely nagyrészt a Nimród Vadászújság fenntartására és így Kovács Zoltán ebből fakadó milliós fizetésére ment.