A kőbe vésett monológ

nemzeti hitvallás;

2026-06-25 06:00:00 CEST

Nemrégiben újra szembejött velem a közösségi médiában az a bizonyos, bekeretezett, fakuló nyomat, amelyet bő másfél évtizede minden közhivatal, iskola és kormányzati folyosó falára kötelező jelleggel fel kellett szögelni. „Uccu szöget, kalapácsot és fel a falra!” – írta alá egy buzgó kommentelő, akaratlanul is rávilágítva a lényegre: Magyarország hatályos Alaptörvényének preambuluma, a Nemzeti Hitvallás nem organikus társadalmi szerződésként, hanem felülről, kalapáccsal ránk kényszerített politikai dekorációként vonult be a mindennapjainkba.

A sors és a választói akarat különös iróniája, hogy ez a felhívás 2026 júniusában egészen új, immár ellenzéki kontextusban kapott dörömbölő aktualitást. Az áprilisi választásokon végbement politikai földrengés után felálló új kormány ugyanis pontot tett az állami faldekorációs kényszer végére. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy hatályon kívül helyezik a preambulum kötelező középületi kihelyezését, és az új hatalom megkezdte a táblák levételét.

Az ironikus javaslat szerint a tisztviselők megőrizhetik azokat „kordokumentumként”, az egykori miniszterelnöki iroda példánya pedig egy ismert politikai elemzőhöz került emlékbe. A történet azonban itt nem ért véget, sőt, ekkor vált igazi magyar abszurddá: a bukott miniszterelnök, Orbán Viktor fogta ugyanezt a szöveget, és a kamerák kereszttüzében látványosan felszögelte a Fidesz Lendvay utcai székházának falára, dacosan odaszólva az új többségnek: „Na, innen szedje le a Tisza!”.

Egy alkotmány preambuluma ideális esetben a nemzet önképe. Egy olyan tükör, amelybe belenézve minden állampolgár – világnézetre, származásra, hitre való tekintet nélkül – azt mondhatja: igen, ez a közösség az én otthonom, ezek a mi közös minimumaink. Amikor a kétharmados gőzhenger 2011-ben asztalra tette a „Mi, a magyar nemzet tagjai...” felütéssel kezdődő szöveget, a retorika szintjén pontosan erről a történelmi egységről szónokoltak. A valóságban azonban nem konszenzust rögzítettek, hanem egy emlékezetpolitikai háború egyoldalú győzelmi jelentését emelték közjogi rangra.

A Nemzeti Hitvallás legnagyobb strukturális tragédiája, hogy képtelen elviselni a pluralizmust.

A szöveg patetikus, historizáló nyelvezete egy olyan romantikus, premodern nemzetfelfogást rögzít, amelyben az állam legitimitását nem a polgárok racionális szerződése, hanem a transzcendens és a történeti misztikum – Szent István, a kereszténység nemzetmegtartó szerepe és a Szent Korona – adja.

Szép szavak ezek egy ünnepi beszédben, de kirekesztő dogmák egy modern, szekuláris állam alapokmányában. Mi lesz azzal a magyar állampolgárral, aki nem hívő, aki kozmopolita, vagy aki a nemzetét nem egy misztikus, ezeréves organikus testként, hanem szabad egyének szövetségeként fogja fel? A Hitvallás logikája szerint ő nem formálója, csupán megtűrt albérlője ennek a politikai közösségnek.

A Nemzeti Hitvallás nem egy létező társadalmi konszenzust rögzít, hanem egy kívánt ideológiai fegyelmet próbál közjogi erővel kikényszeríteni – és ez a fegyelem most, a kormányváltással egy csapásra magánjellegű pártfétissé zsugorodott.

A szöveg belső logikai paradoxonai szinte kiáltanak a dekonstrukcióért. A dokumentum látványos eleganciával tolja el magától a huszadik század hazai felelősségét, amikor az állami szuverenitás 1944. március 19-i elvesztésére hivatkozva egyetlen tollvonással zárójelbe teszi a német megszállást követő hazai kollaborációt, a közigazgatás asszisztenciáját a holokauszthoz, majd később a kommunista diktatúra kiépülésének belső bázisát. Mindent a külső, idegen hatalmak számlájára ír, miközben az 1949-es alkotmányt egyszerűen érvénytelennek nyilvánítja. Ez a közjogi fikció azonban összeomlik a valóság talaján: az állam folytonossága, a vagyonjogi struktúrák, a mindennapi jogalkalmazás elkerülhetetlenül a múlt ezen darabjaira épül. Nem lehet egy nemzet történelmét radírral és kétharmaddal átírni úgy, hogy a jelen jogbiztonsága ne sérülne.

Ugyanez a feszültség érezhető az egyén és a közösség viszonyában is. A Hitvallás nyíltan deklarálja, hogy „az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki”, és hogy az együttélés legfontosabb keretei a család és a nemzet. Ez a kommunitárius, kollektivista fordulat nyílt hadüzenet a liberális alapjogok prioritásának. Az állam itt már nem egy semleges keret, amely biztosítja a polgárai boldogulását, hanem egy atyai, nevelő ágense, amely megmondja, hogy mi a „jó élet”, és hogy a szabadságod csak akkor érvényes, ha beállsz a kijelölt sorba.

Bő másfél évtized távlatából látszik igazán a vakfolt: a Nemzeti Hitvallás nem hozta el a vágyott „lelki és szellemi megújulást”. Nem hozta el, mert a mindennapok valósága – a megélhetési válságok, a kettészakadt társadalom, az oktatás és az egészségügy süllyedése – nem orvosolható preambulumok szavalásával. A szöveg megmaradt annak, aminek szánták: a hatalom önmagának állított márványemlékműve, egy monológ, amely nem tűr vitát.

Az, hogy a volt miniszterelnöknek most saját kezűleg kell megvédenie a művét a saját pártja székházában, a legnyersebb beismerés. Azt bizonyítja, hogy a Nemzeti Hitvallás soha nem lett a nemzet közös otthona. Ha az lett volna, a kormányváltás nem jelentette volna a bukását a közterekről. Mivel azonban nem a polgárok szabad akaratából született, a politikai kurzusváltással azonnal elvesztette állami funkcióját, és visszahullott oda, ahonnan jött: egyetlen politikai tömb belső hitnyilatkozata lett.

Amíg a falakon lógó plakátokhoz szög és kalapács kell, addig egy valódi, demokratikus köztársasághoz párbeszéd és konszenzus kellene.

A Tisza-kormány rendelete megtisztította a közhivatalok falait, de a valódi társadalmi integráció feladata még csak most kezdődik. A Nemzeti Hitvallás legnagyobb bűne ugyanis nem az volt, amit kimondott, hanem amit elhallgatott: hogy a haza nem egy letűnt rendszer kőbe vésett mítoszaiban vagy a Lendvay utcai falakon, hanem a jelen polgárainak közös és szabad akaratában él.

Minden más csak dekoráció a falon – amit az idő és a valóság előbb-utóbb úgyis a helyére tesz.

A szerző digitális tartalomkészítő.

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