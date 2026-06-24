Rövid idő alatt két idős embert is megöltek Tápiószőlősön, kezdeményezték egy gyanúsított letartóztatását

letartóztatás;kettős gyilkosság;Tápiószőlős;

2026-06-24 14:51:00 CEST

Ugyanabban az utcában követett el rövid időn belül két bűncselekményt.

Több ember sérelmére és a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt indítványozták annak a nőnek a letartóztatását, aki rövid időn belül két idős emberrel végzett Tápiószőlősön - közölte szerdán a Pest Vármegyei Főügyészség.

E szerint az asszony 2026 áprilisától albérletben lakott egy idős férfi tápiószőlősi házában. Júniusban rátámadt a házigazdára, és olyan súlyosan bántalmazta, hogy a férfi belehalt a sérüléseibe. A feltételezett elkövető elásta a holttestet a házban.

A történtek után körülbelül két héttel ugyanabban az utcában felkeresett egy idős nőt, akire neheztelt, mert korábban nem engedte meg, hogy hozzá költözzön. A gyanúsított olyan súlyosan bántalmazta áldozatát, hogy életét veszítette. A nő a holttestet egy szőnyegbe csavarta és az ingatlan kamraszerű helyiségébe húzta, majd beköltözött a sértett házába.

A Pest Vármegyei Főügyészség a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélyére tekintettel tett indítványt a nő letartóztatásának elrendelésére, melyről a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája a holnapi napon fog dönteni.