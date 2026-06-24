81 éves szörföst mentettek ki kedden a Balatonból

Balaton;mentés;szörfös;

2026-06-24 16:22:00 CEST

Épségben a partra vitték.

Magatehetetlenül sodródó szörföshöz siettek a vízirendőrök június 23-án 14 óra 50 perckor a Balatonakali előtti vízterületen - közölte a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A 81 éves férfi azt mondta a rendőröknek, hogy nagyon kimerült, ezért nem tudott biztonságosan partot érni.

A férfit a sporteszközzel együtt szolgálati kisgéphajóba emelték, majd épségben kivitték a partra.

A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a tartós forróság különösen az idősek szervezetét terheli meg. A vízen és a vízben a viharjelzési szabályok betartása, valamint az egymásra figyelés azért is fontos, mert rövid idő alatt veszélyhelyzet alakulhat ki.

Elsőfokú viharjelzésnél a jelzőberendezés percenként 45-ször villan, ilyenkor úszni, csónakkal vagy más vízi sporteszközzel közlekedni csak a parttól számított 500 méteren belül szabad. Másodfokú jelzésnél percenként 90 villanás látható, ebben az esetben fürödni tilos, és csónakkal vagy más vízi sporteszközzel sem szabad vízre menni, a vitorláshajók kivételével.

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság azt kéri, hogy aki bajba kerül a Balatonon, hívja az ingyenes 1817-es segélyhívót. A vízirendészet tanácsai között szerepel az is, hogy a gyengén úszók csak sekély vízben fürödjenek, bizonytalan úszástudással mentőmellényt használjanak, 11 és 16 óra között lehetőleg ne tartózkodjanak nyílt vízen, és távol a parttól ne ússzanak vagy használjanak fürdőeszközt egyedül.