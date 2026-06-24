Az ügyészség indítványozza az NKA-ügyben őrizetbe vett személyek letartóztatását

ügyészség;letartóztatás;Nemzeti Kulturális Alap;

2026-06-24 14:55:00 CEST

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult nyomozásban a pályázatok elbírálásában érintett hat tisztviselő letartóztatását indítványozza, tekintettel a szökés, elrejtőzés, továbbá az eljárás jogellenes befolyásolására, valamint a bűnismétlés veszélyére.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult nyomozásban a pályázatok elbírálásában érintett hat tisztviselő letartóztatását indítványozza – olvasható a főügyészség lapunkhoz eljuttatott szerdai közleményében.

Azt írták, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága által költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban felmerült megalapozott gyanú szerint a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) döntéshozó testülete 2024 decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben, a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079 darab, mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött, amellyel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott. A pénzügyi nyomozók a pályázati kérelmek elbírálásával összefüggésben eljáró hat személyt őrizetbe vették és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták.

Az indoklás szerint az ügyészség a büntetőügyben őrizetbe vett személyek letartóztatásának elrendelését indítványozza a szökés, elrejtőzés megakadályozása érdekében, továbbá az eljárás jogellenes befolyásolásának, valamint a bűnismétlés veszélye miatt. A letartóztatásokról a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája a holnapi nap folyamán dönt – zárul a közlemény.

Mint ismert, 2025 második felében felé az NKA-ből elkezdett ömleni a pénz Fidesz-közeli celebritásoknak és szervezetekhez egy ideiglenes kollégiumon keresztül, amelynek a tagjai Hankó Balázs közeli munkatársai voltak. A Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma (KKPIK) 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 17 milliárd forintot szórt szét úgy, hogy ezt titkolta az NKA Bizottsága előtt, miközben Hankó Balázs is bőkezűen osztogatott a maga NKA-ban lévő ötmilliárd forintos keretéből. A KKPIK gyakorlatilag átverte az NKA Bizottságát, amelynek emiatt több tagja – Vidnyánszky Attila és Both Miklós – szintén előremenekült és távozott a posztjáról. Az ideiglenes kollégiumnak három tagja volt, az elnök Ughy Attila, Budapest XVIII. kerületének egykori fideszes polgármestere mellett Zámbó Nóra jogász, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) Közigazgatási Államtitkári Titkárságának főosztályvezetője, továbbá Burom Gábor, a KIM miniszteri kabinetfőnök-helyettese.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden jelentette be, hogy hűtlen kezelés gyanújával kihallgattak és őrizetbe vettek hat embert a Hankó Balázs volt kulturális tárcavezető nevéhez fűződő 17 milliárd forintos NKA-botrányban.

Az őrizetbe vettek mindegyike a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) és a Kulturális és Innovációs Minisztérium volt vagy jelenlegi munkatársa, köztük van sajtóértesülés szerint Bús Balázs, Óbuda egykori fideszes polgármestere, az NKA korábbi alelnöke, aki a pénzszórásról szárnyra kelő hírek nyomán mondott le a posztjáról. A mai napon az is kiderült, hogy Bús Balázs mellett az NKA-nál futó pályázatok lebonyolításával megbízott intézmény, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) főigazgatóját és kabinetvezetőjét is őrizetbe vették kedden.

A Fidesz nevében Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója szólalt meg, azzal érvelve, hogy az NKA pályázatai pedig nyilvánosak és bárki által megismerhetőek voltak. Úgy véli, a Tisza az államot arra használja, hogy a politikai ellenfeleit kiiktassa, miközben pártirányítás alá vonta a rendőrséget és az ügyészséget, súlyos vádjaira azonban semmilyen bizonyítékot nem szolgáltatott.