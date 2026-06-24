Uránt tárolt az udvaron egy pécsi vállalkozó, pénzbüntetéssel sújtották

Pécs;urán;ítélet;pénzbüntetés;radioaktív anyagok;

2026-06-24 17:17:00 CEST

Emellett neki kell állnia a több mint félmillió forintra rúgó bűnügyi költséget is.

Radioaktív anyaggal visszaélés bűntette miatt 400 ezer forint pénzbüntetésre ítélt a Pécsi Járásbíróság egy vállalkozót - tudatta szerdán a Pécsi Törvényszék.

Az ítélet szerint a férfi egy vegyi áruk nagykereskedelmével foglalkozó korlátolt felelősségű társaság ügyvezetője. A pécsi telephelyen több vegyi anyagot tároltak, köztük egy megszűnt laborból átvett, félig töltött, 125 milliliteres, vastag falú üvegben lévő sárga, porszerű anyagot. Az üvegen megfakult matricán halványan az uranil-acetát felirat látszott.

A sugárforrást 2024. június 4-én egy hatósági ellenőrzésen találták meg. A sugárzást mérő műszer a háttérsugárzástól egyértelműen eltérő jelzést adott, majd a tárolóban lévő asztalról előkerült az üveg. A mérések alapján a dózismennyiség 627 nGy/h volt, ami a telephelyen máshol mért háttérsugárzás 6,96-szorosa, a normál háttérsugárzásnak pedig hozzávetőlegesen a négyszerese volt.

A sugárforrást becsomagolták, előbb a telephelyen egy üres laboratóriumi robbanószekrénybe tették, majd a Készenléti Rendőrség tűzszerész szolgálatán keresztül a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpontba szállították. Az elemzések természetes uránt mutattak ki: az anyagban 62,8 gramm urán volt, ami meghaladta az engedélyköteles mennyiséget. A bírósági közlés szerint nukleáris anyagoknál nincs olyan mentességi szint, amely alatt engedély nélkül lehetne birtokolni őket.

Az uranil-acetát a fellelt dózismennyiségben elsősorban kémiai toxicitása miatt lehet veszélyes, ha belégzéssel vagy elfogyasztással kerül az élő szervezetbe. A vádlott a végzettsége miatt tisztában volt az anyag tulajdonságaival, és a sugárzó anyag átvételével járó következményekbe belenyugodott. Az ítélet jogerős.

A bíróság húsz havi részletfizetést engedélyezett, elkobozta a sugárforrást, és több mint félmillió forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezte a férfit.