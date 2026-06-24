Droggal fizettek a szexért az intézetis lányoknak, letartóztatta őket a bíróság

kábítószer;visszaélés;gyermekotthon;kihasználás;

2026-06-24 18:05:00 CEST

Telefonjaikról pornográf képek is előkerültek.

Gyermekotthonban nevelkedő fiatal- és gyermekkorú lányokat használhattak ki férfiak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében - közölte a rendőrség.

A nyíregyházi nyomozók három férfit vettek őrizetbe, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatásukat.

A rendőrség szerint egy 47 éves ibrányi férfi rendszeresen vásárolt drogot egy hajdúböszörményi férfitól, majd az anyagot egy 48 éves nyírszőlősi ismerőse lakásában tárolta. A nyomozás során lefoglalták a kábítószert, és a kapcsolatrendszer feltárása további bűncselekmények gyanújához vezetett.

A nyomozók gyanúja szerint a nyírszőlősi férfi és egyik helyi ismerőse gyermekotthonban nevelkedő fiatal lányoknak adott kábítószert, majd ezért cserébe szexuális cselekményeket végeztek velük. A lányok rendszeresen megfordultak a férfiak otthonában, ahol drogot fogyasztottak, és bódult állapotban szexuális aktusokban vettek részt. A lefoglalt telefonokon a nyomozók meztelen, illetve intim helyzetben készült felvételeket is találtak.

A nyomozás során egy 51 éves nyírszőlősi férfi is a hatóság látókörébe került. A gyanú szerint ő egy intézetben nevelkedő, kiszolgáltatott helyzetű lánnyal tartott fenn rendszeresen szexuális kapcsolatot kisebb ajándékokért cserébe. Telefonján a rendőrök egy meztelen fényképet is találtak a lányról.

Egyiküket kábítószer-kereskedelem és szexuális visszaélés, másikukat kábítószer birtoklása és gyermekpornográfia, a harmadik férfit pedig gyermekpornográfia megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.