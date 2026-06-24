Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték Pénzes Henrietta gyilkosát, amiért újra gyilkolni akart

gyilkosság;Szegedi Ítélőtábla;életfogytig tartó szabadságvesztés;

2026-06-24 18:43:00 CEST

A nővérével akart végezni, de tervét szerencsére nem sikerült véghezvinnie. Legkorábban 25 év múlva vizsgálják meg, hogy szabadulhat-e feltételesen.

Életfogytig tartó szabadságvesztésre súlyosította a Szegedi Ítélőtábla annak a különös visszaesőnek minősülő férfinak a büntetését, akit minősített emberölés bűntettének kísérlete miatt vontak felelősségre - közölte szerdán a szervezet.

Bár a tájékoztatás nem nevesíti, de egyértelműen arról a K. Andrásról van szó, aki 2006 nyarán Makón meggyilkolta Pénzes Henriettát.

Első fokon húsz évet szabtak ki rá, ezt változtatta meg a másodfok. A feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját 25 évben határozták meg. A férfi - miután letöltötte szabadságvesztését a makói emberölés miatt - 2021 nyarán költözött nővéréhez. Az együttélés során egyre több konfliktus alakult ki közöttük, a nő végül a gyermekeivel együtt elköltözött saját otthonából, mert félt a testvérétől.

2022 márciusában újabb vita tört ki közöttük. A férfi két kézzel megragadta nővére nyakát, szorítani kezdte, és közölte vele, hogy megöli. A támadásnak egy helyszínre érkező ismerős vetett véget. A sértett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, ugyanakkor a bántalmazás alkalmas volt akár halálos következménnyel járó sérülés okozására is.

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyészség súlyosbításért fellebbezett, míg a vádlott és védője enyhébb minősítést, súlyos testi sértés kísérletének megállapítását kérte. A másodfokon eljáró ítélőtábla ezeket nem fogadta el, és a jogerős döntés indokolása szerint a vádlott által elkövetett újabb élet elleni bűncselekmény, a súlyosító körülmények nagy száma, valamint a személyében rejlő társadalomra veszélyesség indokolta az életfogytiglani büntetés kiszabását.

Pénzes Henrietta 2006 júliusában tűnt el Makó környékén, miután egy szórakozóhelyről indult haza. A nyomozás szerint a vele egykorú ismeretségi körhöz tartozó K. András - a sajtóban később „Muki” néven emlegetett férfi - a város határába vitte a 18 éves lányt, ahol szexuális erőszakot követett el ellene, majd megkötözte. Később visszatért a helyszínre, benzinnel leöntötte a lányt és felgyújtotta. A súlyosan sérült fiatal nőnek a lángok közül sikerült kiszabadulnia. A kötelek részben elégtek, így több mint egy kilométert tett meg segítségért, mire mezőgazdasági munkások rátaláltak és értesítették a mentőket. Pénzes Henrietta életveszélyes égési sérülésekkel került kórházba, ahol hetekig küzdöttek az életéért, ám sérülései következtében augusztusban meghalt.

Az ügy országos felháborodást váltott ki. Az elkövető a bűncselekmény idején fiatalkorú volt, ezért a magyar jog szerint korlátozott büntetési tétel alkalmazására volt lehetőség. A bíróság végül 15 év szabadságvesztésre ítélte - ez volt a maximum, amelyet kaphatott.