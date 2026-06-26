NB I: Csökkenő állami pénzforrások

NB I;labdarúgás;állami támogatás;

2026-06-26 08:00:00 CEST

A július 24-i hétvégén veszi kezdetét a labdarúgó NB I 2026/27-es szezonja. Az idény a megszokottnál kiemeltebb figyelmet fog kapni, hiszen az áprilisi kormányváltás óta bizonyos, hogy az eddig megszokott féktelen pénzköltés aláfagy. Ennek jele a Ferencvároson rögtön meglátszik, fővárosi riválisai, az MTK, az Újpest és a Vasas viszont vele ellentétben eddig szépen építkeznek.

A labdarúgás legmeghatározóbb témája ugyan hetek óta a világbajnokság, ahol a kisebb nemzetek remeklő kapusai, a reklámszün... pontosabban ivószünet bevezetése, valamint a remeklő világsztárok (Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi) állandó slágertémákat szolgáltatnak. Azonban kár lenne teljesen megfeledkezni arról az NB I-ről, amelynek csapatai hosszú évek után először bizonyíthatnak úgy, hogy nincs mögöttük szinte féktelen állami támogatás.

Az áprilisi kormányváltással a mézes évek megszűntek, mindenki kíváncsian várja, hogyan fog átalakulni az erősorrend. Egyelőre mindenki figyel arra, hogy kerülje a forró kását, és azt kommunikálja a külvilág felé, hogy minden rendben van, csináljuk a dolgunkat, ahogy eddig.

Mielőtt Lionel Messi minden idők legtöbb világbajnoki gólt szerző labdarúgója lett, a Magyar Labdarúgó Szövetség elkészítette a 2026/27-es szezon sorsolását, ami egy hónap múlva rajtol majd. Izgalmas párosításokból nem lesz hiány: már az első fordulóban összecsap egymással a Paks és a Ferencváros. Előbbi vezetőedzője, Bognár György, utóbbinak pedig az elnöke, Kubatov Gábor finom passzív-agresszióval szoktak beszólogatni egymásnak. A címvédő Győr a Vasas otthonában rajtol, a másik újonc, a Honvéd Kisvárdára utazik majd. A 12 csapatos, 33 fordulós formátum maradt, újítás azonban, hogy az idei szezontól kezdve csupán egyetlen alakulat esik ki biztosan a másodosztályba, a 11. helyen végző klubnak még lesz esélye osztályozós párharccal (az NB II második helyezettjével szemben) biztosítani a bennmaradást. Ez a szabálymódosítás nem aratott osztatlan sikert, sokak szerint az MLSZ így szeretné lassítani azt a várható lavinát, amit a költéscsökkentés indít majd el.

A Fradi Botka szerződéshosszabbítását ünnepli

De tényleg ekkora a baj? – merül fel a kérdés. Áttekintve, hogy eddig miként mozogtak a klubok az átigazolási piacon, valóban látszik, hogy a féktelen pénzköltés időszaka véget ért, de többen így is többen már július előtt meglehetősen aktívak voltak.

Az előző szezon negyedik helyezettje, a Debrecen már igazolt a holland Feyenoordtól (Plamen Andreeev, kapus), a Tottenham utánpótlásából (Leon Myrtaj, balszélső), továbbá a védelem bal oldalát (Rotem Keller), és a középpálya közepét (Macsó Máté, Blaz Boskovic) erősítette meg. A sok érkező mellett azonban két kulcsemberét, Szűcs Tamást (2,5 millió euróért Portugáliába igazolt) és Amos Yougát (szabadúszó lett) elvesztette a Loki, valamint Szuhodovszki Soma (MTK) és Demjén Patrik (MTK) is továbbállt. Miután a klub többségi tulajdonosa az angol Mark Stott családi vállalkozása, ezért az együttest kevésbé viselik meg a politikában történt jelentős változások.

Utóbbival a Fradi már nem kérkedhet. Tavaly nyáron 10 érkezője és 20 távozója (nyolcan kölcsönbe mentek) volt a zöld-fehéreknek, idén azonban úgy tűnik, hogy változni fog az elmúlt évek heves körforgása az Üllői úton, legalábbis, ami az érkezőket érinti. Az elmúlt években perememberré visszaeső Botka Endrével kissé váratlanul szerződést hosszabbítottak, emellett egyelőre Nathan Zohoré francia középhátvéd csatlakozott a 36-szoros bajnokhoz, cserébe Mohammed Abu Fani, Alekszandar Pesics, Gróf Dávid és Stefan Gartenmann már elhagyta az együttest. Így tett a vezetőedző, Robbie Keane is, aki bár az egész elmúlt szezonban hangsúlyozta, mennyire jól érzi magát a zöld-fehéreknél és esze ágában sincs távozni, amióta kiderült, hogy szerényebb éra jön, inkább egyből kereket oldott. A klub így egyelőre az edzőkeringő kapcsán került a rivaldafénybe, ugyanis Keane-t a Győrrel bajnoki címet szerző Borbély Balázs fogja pótolni.

Vezetői változások Győrben

A címvédő nem csupán a vezetőedzőjét, hanem sportigazgatóját is elvesztette. Steven Vanharen két sikeres szezont követően intett búcsút a klubnak. Borbély utódja végül a mexikói Efraín Juárez lett, ő vezeti majd a Bajnokok Ligája selejtezőjében a klubot, amely egyelőre nem a legaktívabb szereplője az átigazolási piacnak.

A Paksnál szintén nem kapkod, a kölcsönből visszatérők mellett új erősítés még nem érkezett, jobbhátvédje, Hinora Kristóf viszont az MTK-hoz került.

Aktív fővárosi csapatok

Az MTK már most nagyon készül az új idényre. A kék-fehér mezesek költségvetésében szintén nem várható drámai változás, így egyelőre él és virul a 23-szoros bajnok. Vitályos Viktor Sparta Prahához való átigazolása kétmillió euró ellenében megtörtént, a pénzt pedig szépen forgatja vissza a klub: Szuhodovszki Soma, Jurek Gábor, Belényesi Csaba, a fent említett Demjén és Hinora is kék-fehér mezre cserélte a szerelését, Kerezsi Zalánt pedig végleg megszerezték a Puskás Akadémiától.

A negyedik kerületben szintén nagy a mozgás: az Újpest lecsapott a tavasszal kölcsönben a Nyíregyházánál remek formát mutató Muhamed Tijanira, érkezett továbbá Etienne Amenyido Németországból, Szappanos Péter válogatott kapus, Markgráf Ákos a Puskás Akadémiától, Fenyő Noah pedig végleg maradt a Megyeri úton.

A Fáy utcában az újonc Vasas sem tétlenkedik: Az NB II-ben felmerülő csatárgondokat Pálinkás Gergővel és Koszta Márkkal oldaná meg, emellett Csóka Dániel (Zalaegerszeg) és Kovácsréti Márk (Nyíregyháza) is egyértelműen a kezdőcsapat megerősítésére érkeztek.

Olvad a Puskás Akadémia és a Kisvárda

A Honvédtól teljesen érthetetlenül menesztett Feczkó Tamást olasz szakemberrel, Maurizio Jacobaccivel pótolta a klub, amely egyelőre szintén nem kapkod a piacon, csakúgy, mint a Nyíregyháza. A Zalaegerszeg sikeredzője, Nuno Campos elvesztése után maradt a portugál vonalon: Neves Celikkayával vág neki az új idénynek, a tehetséges dél-amerikai játékosok felkutatására, majd jelentős profittal való továbbadására épülő koncepcióját, úgy néz ki, folytatja az együttes.

A leginkább NER-től függő csapatok, a Puskás Akadémia és a Kisvárda szépen, csendben, de elkezdtek fogyni és sokkal inkább távozókról hallani, mint érkezőkről. Az új idényben vélhetően utóbbi csapat lesz nagy bajban, de előbbitől is egyre távolabb kerül az anno megálmodott bajnoki cím lehetősége. A jelenlegi állás szerint Felcsút az elkövetkező években minden eddiginél élesebben bizonyíthatja, hogy mennyit ér az akadémiája, mert meghatározó külföldi játékosok megszerzésére innentől aligha építhet az együttes.