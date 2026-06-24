Lezuhant és súlyosan megsérült egy magyar gyerek Szlovéniában a bledi várnál

baleset;Szlovénia;zuhanás;

2026-06-24 21:30:00 CEST

Katonai helikopterrel vitték a ljubljanai klinikai központba.

Súlyosan megsérült egy magyar gyerek, miután szerdán lezuhant a Szlovéniában a bledi vár melletti kilátónál - közölte a helyi rendőrség a Magyar Távirati Iroda (MTI) szerint.

A magyar család a vár körüli sétaúton haladt, amikor a gyerek az eddigi információk szerint megcsúszott a kilátónál, átesett a falon, majd lezuhant a meredek lejtőn.

A gyereket a helyszínen ellátták, majd katonai helikopterrel a ljubljanai klinikai központba szállították. A mentésben rendőrök, mentők, hegyi mentők és légi mentőegység is részt vett. A helyszínt a bűnügyi rendőrség, valamint egy vizsgálóbíró és egy ügyész is megvizsgálta.

A rendőrség az összegyűjtött adatokat átadja az ügyészségnek, amely dönt az esetleges további intézkedésekről.