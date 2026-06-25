Nézelődő;

2026-06-25 06:00:00 CEST

Nézelődő

A repülőgépeken található feketedoboz minden olyan információt rögzít, ami a fedélzeten történik, és ha véletlenül beüt a baj, a katasztrófa okait ezekből az adatokból lehet rekonstruálni. Hamarosan – egy kicsit nagyobb léptékben gondolkodva – az emberiségnek is lesz egy feketedoboza, ami azt rögzítheti, miként vallhat kudarcot a klímaváltozás elleni harcban – írja a hvg.hu. Az ausztrál nonprofit környezetvédelmi szervezet, a Rouser Lab öt évvel a projekt bejelentése után jelentkezett és közölte: a feketedoboz decemberre készen lesz. A The Guardian beszámolója szerint a projektet évekkel ezelőtt jelentették be, ám azóta igen nagy volt körülötte a csönd.

Emiatt azt lehetett gondolni, hogy már a tervezése is kudarcba fullad, ám nemrég kiderült, hogy a fejlesztés nagyon is él.

A Rouser Lab nemrég bejelentette, hogy már zajlik az alkatrészek összeszerelése, decemberben pedig fel is állíthatják azt Queenstown közelében. A rendszer a szervezet ígérete szerint az emberiség klímakatasztrófa felé vezető „minden lépését” rögzíti majd. A megoldás folyamatosan gyűjti majd a bolygó egészségével kapcsolatos több száz adathalmazt, mérést és interakciót, amelyeket a jövő generációi számára tárolnak. Hogy mi lesz a történet vége, az csak az emberiségen múlik, ami viszont biztos, hogy a rendszer indulása után minden történés visszakövethető lesz. Maga az adatrögzítés már korábban megkezdődött: még 2021-ben, az ENSZ COP26 klímakonferenciáján, ahol az elhangzottakat merevlemezre rögzítették. Ezt később fizikailag is elhelyezik a dobozban.

Eközben egy másik, a klímaválsággal kapcsolatos építményt is tervezett a Rouser Lab: egy obeliszket, melynek tetején egy hatalmas antenna foglalhat helyet. Ez a nap 24 órájában sugározná a klímakatasztrófához kapcsolódó segélykérést a világűr felé.

Nem kell túl nagy fantázia ahhoz, hogy az ember szkeptikus legyen, némi felívelést követően a téma háttérbe szorult a már „megszokott” háborús hírek között, jelezve, mit tart igazán fontosnak a „közvélemény”.

A közeljövőt nem. Ahogyan a politika sem. Kivétel talán a kínaiak.

Huang Zsun-csiu kínai környezetvédelmi miniszter egy brüsszeli kormányközi találkozón hangsúlyozta, hogy a nemzetközi klímavédelmi együttműködés nem torpan meg az Egyesült Államok párizsi klímaegyezményből való kilépése miatt.

Donald Trump amerikai elnök bölcs előrelátással januárban másodszor is kiléptette az Egyesült Államokat a párizsi klímaegyezményből, amely a világ legfőbb éghajlatvédelmi keretmegállapodása. Trump az első elnöksége alatt, 2017-ben már megtette ezt a lépést, az amerikai döntést azonban eddig egyetlen más ország sem követte.

Nyár van. A legforróbb napok egyike. Emberből vagyok. Végtelenül lusta. Annyi jut eszembe legfeljebb, hogy hamarosan – „kicsit nagyobb léptékben gondolkodva” – az emberiségnek is lesz egy feketedoboza, ami azt rögzítheti, miként vallhat kudarcot a klímaváltozás elleni harcban. És a kudarcról, már a Föld pusztulása után, élethű beszámolót is olvashat a távoli bolygó lakója, ha kíváncsi lesz rá.