A parlamenti választás után is nyert közbeszerzéseket Kovács Zoltán feleségének a takarítócége

közbeszerzés;takarítás;Kovács Zoltán;

2026-06-25 05:30:00 CEST

Köztük van egy 181,5 milliós ELTE-s szerződés is.

Nettó 237,3 millió forint értékben nyert két újabb takarítási munkát a Profi-Komfort Kft., amely tavaly került Szikora Linda, Kovács Zoltán korábbi nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár feleségének tulajdonába – írja a hvg.

Nettó 237,3 millió forint értékben nyert két újabb takarítási munkát a Profi-Komfort Kft., amely tavaly került Szikora Linda, Kovács Zoltán korábbi nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár feleségének tulajdonába - írja a hvg.hu.

A társaság márciusban a Műcsarnok teljes körű takarítására szerződött nettó 55,8 millió forintért. Májusban az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának Ecseri úti épületére és a Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola Damjanich utcai épületére nyert nettó 181,5 millió forintos megbízást. Az utóbbi szerződést az április 12-i országgyűlési választás után írták alá.

A Műcsarnok takarítására a Magyar Művészeti Akadémia Titkársága írt ki nyílt közbeszerzést. A tenderen tíz ajánlattevő indult, a szerződés egy évre szól. Az ELTE hét részre bontott nyílt eljárásában a Profi-Komfort Kft. hároméves szerződéshez jutott, összesen 16 231 négyzetméter takarítására.

A HVG felidézte, hogy a tavaly átlagosan 428 embert foglalkoztató Profi-Komfort Kft.-ben Szikora Linda előbb 33 százalékos részesedést szerzett, majd a Násfa-Hunyor Kft.-n keresztül kivásárolta a korábbi tulajdonosokat. A lap szerint a Násfa-Hunyor Kft.-nek az elmúlt években nem volt érdemi árbevétele. A cégek között jelentős pénzmozgás is látszik: a Profi-Komfort Kft. 251 millió forint kölcsönt adott a munkavállalók nélküli, tavaly 2,5 millió forintos bevételű Násfa-Hunyor Kft.-nek, amely 133,6 millió forint rövid lejáratú kölcsönt nyújtott tovább. A mérlegből nem derült ki, kinek vagy kiknek ment ez az összeg, ezért kérdéseket küldtek Szikora Lindának.

A Profi-Komfort Kft. Szikora Linda megjelenése után a Semmelweis Egyetem Rehabilitációs Klinikájának takarítására is nyert évi nettó 282 millió forintos szerződést. A társaság korábban is dolgozott közpénzből finanszírozott intézményeknek: 2018-ban a kistarcsai kórház takarítására kapott nettó 485 millió forintos megbízást.