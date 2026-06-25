Legyőzte Katart, a világbajnokságok történetében most először továbbjutott a bosnyák futballválogatott

labdarúgás;Katar;Bosznia-Hercegovina;futball-vb 2026;

2026-06-25 02:52:00 CEST

A bosnyák válogatott 3-1-re legyőzte a katari csapatot szerdán a labdarúgó-világbajnokság B csoportjának Seattle-ben rendezett mérkőzésén, sikerével pedig megszerezte a 32 közé jutást jelentő harmadik helyet a négyesben.

Az ázsiai együttes egy pontjával búcsúzott, az európai gárda viszont négy pontjával ott van a nyolc legjobb harmadikban a 12 csoportból, s így története során először túljutott az első szakaszon. A 48 csapat részvételével zajló labdarúgó-világbajnokságon a 12 csoportharmadikból a legjobb nyolc jut a kieséses szakaszba. Az első közülük Bosznia-Hercegovina, amely négy ponttal és mínusz egyes gólkülönbséggel végeztek harmadikként a B jelű négyesben. Ez mindenképpen elég a továbbjutáshoz, mert négy csoportban már biztosan rosszabbul zár a harmadik helyezett.

Az európai együttes azonnal nekirontott ázsiai riválisának, Abunadának már az első három percben két távoli kísérletet kellett vetődve védenie. Tíz perc elteltével csökkent a nyomás a katari kapun, de így is veszélyesebben futballoztak a bosnyákok, akik távolról bátran próbálkoztak, és közel fél óra játék után éppen egy ilyen lövésből Alajbegovic volt eredményes. A góltól a katariak érezhetően megzavarodtak, ezt igyekeztek kihasználni a bosnyákok, akik a szünetig akár el is dönthették volna az összecsapást, mert egy öngóllal - Dzeko beadása egy védőről pattant a hálóba - megduplázták előnyüket, majd a kiugró Dzeko nagy helyzetben a bal kapufát találta el. A váratlan fordulatot az jelentette, hogy a szünet előtt szépített a rivális, ettől teljesen megfordult a meccs képe, és az egyenlítés is közel volt, ugyanis Pedro Miguel a jobb kapufát találta el.

A bosnyák csapat a számára jókor jött szünetben - többek között két cserével - rendezte sorait, így a folytatásban ismét irányította a játékot, de az első játékrésztől eltérően semmiféle veszélyt nem jelentett az ellenfél kapujára, Katar viszont ígéretes kontrákat vezetett. Az arab együttesnek hátrányt jelentett, hogy a gólszerzőjét, al-Hajdoszt sérülés miatt le kellett cserélnie, így elsősorban Afif próbálkozott a gyors ellenakciók végén, a kaput azonban nem találta el. Az utolsó húsz percben Bosznia-Hercegovina csakis a biztonságra törekedett, Katar pedig így nem tudott helyzeteket kialakítani, azaz nem volt reális esélye az egyenlítésre. A meccset és ezáltal a csoport harmadik helyét a csereként beállt Mahmic találata döntötte el tíz perccel a vége előtt.

Világbajnokság, B csoport, 3. (utolsó) forduló:

Bosznia-Hercegovina - Katar 3-1 (2-1)

Seattle, Lumen Field, 66 925 néző, Játékvezető.: Valenzuela (venezuelai)

Gólszerző: Alajbegovic (29.), al-Brake (34., öngól), Mahmic (80.), illetve al-Hajdosz (42.)

Sárga lap: Mahmic (81.), illetve Fati (78.)

Bosznia-Hercegovina

Vasilj - Malic (Memic, a szünetben), Katic (Hadzikadunic, 63.), Radeljic, Kolasinac - Bajraktarevic, Basic, Sunjic (Tahirovic, a szünetben), Alajbegovic (Burnic, 82.) - Demirovic, Dzeko (Mahmic, 63.)

Katar

Abunada - Pedro Miguel, Huhi, Laje, al-Brake - Dzsaber (Hatem, a szünetben), Fati (Manai, 79.), Budiaf (Ali, 72.) - Edmilson (Alaa, 79.), Afif, al-Hajdosz (al-Ganehi, 56.)