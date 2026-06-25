3-0-val átléptek Skócián, csoportelsőként jutottak tovább a brazilok

labdarúgás;Brazília;Skócia;C csoport;futball-vb 2026;

2026-06-25 02:21:00 CEST

A brazil válogatott 3-0-ra legyőzte a skót csapatot szerdán a labdarúgó-világbajnokság C csoportjának miami mérkőzésén, így csoportelsőként lépett a legjobb 32 közé.

Az öt végső diadalával csúcstartó dél-amerikai együttes jövő hétfőn a nyolcaddöntőbe jutásért az F jelű négyes második helyezettjével találkozik Houstonban, míg az európai gárda három pontjával még reménykedhet, hogy benne lesz a nyolc legjobb harmadikban a 12 csoportból.

Mezőnyben jól kezdett az esélytelenebb skót csapat, mégis már a hetedik percben hátrányba került egy kapitális védelmi hiba miatt, McKenna passzát ugyanis a saját 16-osán belül blokkolta Rayan, a középre pattanó labdát pedig a kapus Gunnt megelőzve Vinícius az üres kapuba passzolta. Mezőnyben a gól után is kiegyenlített maradt a küzdelem, de a skót védelem majdnem összehozott egy második gólt is az ellenfélnek, csakhogy a videóbíró szerint az utolsó embertől labdát szerző, majd gólt rúgó Vinícius szabálytalankodott Hendryvel szemben. Noha a második gólt megúszta az európai csapat, a sorozatos hibák érezhetően elbizonytalanították játékosait, támadásban például majdnem minden akció McTominay-n futott keresztül, a skótok legértékesebb futballistája azonban rendkívül gyenge napot fogott ki, ennél fogva csapata csak hátul volt veszélyes. A szünet előtt fokozta a nyomást Brazília, a skótok pedig felszabadítás helyett ismét felesleges kockázatot vállalva játszottak hátul, a labdaeladás vége pedig az lett, hogy Vinícius fejjel megduplázta a dél-amerikaiak előnyét. A második gólnál a labdának alászaladó Gunn aztán egy nagy védéssel javított.

A második félidőre valamelyest feljavult Skócia támadójátéka, de eleinte így is csak brazil helyzet volt, viszont ekkor Gunn védései miatt nem nőtt a különbség, pedig Vinícius kiugratása ziccer volt. A hatvanadik percben végleg eldőlt a találkozó, amikor Cunha is betalált. A szigetországiak lelkesedése viszont nem tört meg, így ezt követően legalább Alissonnak is akadt komoly védenivalója, például McTominay fejesénél. Ami viszont újra lázba hozta a közönséget, az a sérülése után visszatérő Neymar beállítása volt, aki a hosszabbítással együtt bő negyedórát kapott Carlo Ancelotti szövetségi kapitánytól, és volt is egy kapura lövése, de Gunn könnyedén védett. Az utolsó negyedórában is mindkét fél bátran próbálkozott, így az eldőlt kérdések ellenére élvezetes futballt láthatott a publikum, de gólt már nem.

Világbajnokság, C csoport, 3. (utolsó) forduló:

Brazília-Skócia 3-0 (2-0)

Miami, Hard Rock Stadion, 64 478 néző, Játékvezető.: Ramos (mexikói)

Gólszerző: Vinícius (7., 45+3.), Cunha (60.)

Sárga lap: Danilo (62.), Fabinho (83.), illetve Christie (89.)

Brazília

Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos (Alex Sandro, 82.) - Guimaraes, Casemiro (Fabinho, 65.), Paqueta (Martinelli, 65.) - Rayan (Endrick, 82.), Cunha (Neymar, 76.), Vinícius

Skócia

Gunn - Patterson (Ralston, 82.), Hendry, McKenna, Robertson (Tierney, a szünetben) - Ferguson, McLean - Gannon-Doak (Christie, 82.), McTominay, McGinn (Curtis, 91.) - Shankland (Adams, 91.)