Lemondott a Baranya vármegyei önkormányzat fideszes elnöke

önkormányzat;lemondás;Baranya vármegye;Őri László;

2026-06-25 11:03:00 CEST

Maga döntött a távozásáról, amelyet senkivel - így Orbán Viktorral - sem egyeztetett.

Lemondott a Baranya Vármegyei Önkormányzat közgyűlésének elnöki tisztségéről és képviselői mandátumáról Őri László (Fidesz-KDNP) - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

Az erről szóló írásbeli nyilatkozatát Dunai Péter (Fidesz-KDNP) alelnök olvasta fel a testület pécsi ülésén, csütörtökön.

Az üléstől távol maradó Őri László a nyilatkozatában nem indokolta a döntését. A Pécs Aktuál hírmagazinnak a napokban megjelent, a fideszes politikus távozási szándékáról szóló cikkében úgy nyilatkozott, hogy pártja strukturális és szervezeti átalakulása miatt kész lemondani tisztségeiről. Jelezte, visszavonul a közélettől, erről maga döntött, előzetesen sem a pártközponttal, sem Orbán Viktor pártelnökkel nem egyeztetett. Hozzátette, a jövőben jogászként szeretne dolgozni, és több időt kíván a családjával tölteni. A hírmagazin utalt rá, hogy Őri László választókerületi elnöki feladatokat is ellátott, ez a pozíció azonban a közelmúltban megszűnt a Fideszben.

A nyilvánosan elérhető életrajza szerint a reklám- és szervező szakmenedzser, valamint jogász végzettségű Őri László 2011 és 2014 között ügyvédjelöltként, 2010 és 2019 között Pécs önkormányzati képviselőjeként, 2014 és 2019 között a város alpolgármestereként is dolgozott. A vármegyei közgyűlés elnöki tisztségét 2019 óta töltötte be.

A többségében a Fidesz-KDNP képviselőiből álló közgyűlésnek a törvény értelmében saját tagjai közül titkos szavazással kell új elnököt választania a testület megbízatásának időtartamára.