Augusztus 20-án nyit újra a Miskolctapolcai Barlangfürdő

tűz;Miskolctapolca;Miskolctapolcai Barlangfürdő;

2026-06-25 10:58:00 CEST

Erről a miskolci polgármester számolt be a közösségi oldalán.

Augusztus 20-án újra megnyitja kapuit a Miskolctapolcai Barlangfürdő, a kültéri medencékkel együtt – közölte Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere a Facebook-oldalán.

A városvezető bejegyzésében az üzente: „Hosszú hónapok munkája van mögöttünk, de már a célegyenesbe értünk. Köszönöm a miskolciak türelmét és bizalmát. Augusztus 20-án találkozunk a Barlangfürdőben!”

A miskolctapolcai barlangfürdő 2024. szeptember 6-án gyulladt ki, a tűz következtében az épület tetőszerkezete teljesen leégett, ám senki nem sérült meg. A helyreállítást tavaly nyáron kiemelt beruházássá nyilvánították.

Az MTI felidézi: június elején, egy sajtóbejáráson Horváth Tamás, a fürdő helyreállítását magában foglaló projekt műszaki vezetője a vizes próbaüzem eredményétől függően még szeptemberi nyitást jósolt. Azt mondta, a fürdőben nem csupán a tűzeset utáni helyreállításról van szó, hanem fejlesztésről is. Közlése szerint a fürdőkomplexum épületgépészeti elemeit a nyitásig teljesen kicserélik, megtörténik a légtechnika és a kazánház komplex felújítása is. A fürdőcsarnokokban és a barlangi járatokban padlófűtést építenek ki, de a csarnokban lévő medence burkolatát is megerősítik, emellett a barlangjáratokban az elektromos hálózat és a világítás is teljesen megújul.