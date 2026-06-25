sajtótájékoztató;Tisza-kormány;

2026-06-25 15:14:00 CEST

Kásár Pál, az Országos Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója elmondta, eseménykezelő központot hoztak létre, ez a központ néhány napja már folytatja az adatok feldolgozását vízszolgáltatóktól, minisztériumoktól kapott információk alapján. Jogilag szabályozottan, áttekinthetően, rugalmasan és hatékonyan igyekeznek dolgozni. A hivatal mindig elérhető lesz valamennyi közigazgatási szerv részére, de ez nem azonos a mentésirányítással, az ő elérhetőségeik változatlanul fennállnak. Az ő szervezetük azért felelős, hogy amennyiben kormányzati intézkedésre van szükség, akkor megszülessenek azok a javaslatok, amik alapján a kormány a szükséges döntéseket meg tudja hozni. A cél, hogy valóban oda kerüljenek az erőforrások, ahol indokolt, szükséges és elengedhetetlen.

Az önkormányzatokat a locsolások kerülésére kérte, mivel az ebből fakadó pillanatnyi haszon máshol problémákat okozhat. Elmondta, számos helyen már most működnek vízosztó pontok, ezekben a feladatokban 2001 fő vett részt, 25 250 liter vizet osztottak szét. Számos kiemelt rendezvény biztosítását is figyelemmel kísérik.

Ami a vasúti közlekedést illeti, Kádár Pál elmondta, hogy már szükség volt bizonyos pályakorlátozásokra a hőhullám miatt. Jelezte, hogy a MÁV is részt vesz a vízosztásban.

Magyarország energiahálózata bírja a terhelést, a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95 százalékon áll a kihasználtság. A hétvégi tömegrendezvényeken fokozott figyelemmel kell eljárni, ami a rendezők felelőssége – jelentette ki a főigazgató, nyilván a hétvégi Budapest Pride-ra is célozva.

A vasúti közlekedésben a hőség miatt már több helyen sebességkorlátozást vezettek be.