Elhervadt a pitypang: felmondások kezdődtek a Magyar Krónikánál is

Magazin;megszűnés;Magyar Krónika;felmondások;fideszes média;

2026-06-25 15:00:00 CEST

A Batthyány Lajos Alapítványnak a KESMA–Mediaworks-höz hasonló sajtóportfóliójába tartozó magazin, amelyet egykor Kerényi Imre alapított, feltehetően többet nem jelenik meg.

A Metazin szerkesztőségének már két hete elmondták, hogy a nyáron megszüntetik a kiadás finanszírozását, és pár napja elkezdődtek a felmondások a Magyar Krónikánál is – július végére egyetlen alkalmazott sem marad. Úgy tudjuk, hogy a negyedévente kiadott magazin többet már nem jelenik meg – írja a Magyar Hang saját információi alapján arról, hogy újabb fideszes médiumokat fenyeget a megszűnés veszélye. A Megafonon, a Mandineren, a Magyar Nemzeten és a többi KESMA-Mediaworks-hálózathoz tartozó lapokon túl a Batthyány Lajos Alapítvány alá tartozó BL Nonprofit Kft. adta ki – többek között – egy ideje a 2014-ben még a Kerényi Imre által alapított Magyar Krónikát és a Metazint.

A lap információit erősíti az a levél is, amely nemrég jelent meg a Magyar Krónika szerkesztőségének aláírásával, Amelyben a magazin jövőjének bizonytalanságáról írnak. A levél szerint ugyanis „a lap kiadójának fenntartói háttere a közeljövőben várhatóan jelentősen átalakul, ezért a Magyar Krónika további működésének feltételeit új alapokra kell helyeznünk”. – Most új partnereket, támogatókat, mecénásokat, vállalkozásokat és intézményeket keresünk, akik fontosnak tartják e munka folytatását. Ha van ötlete, javaslata, ismer olyan személyt, céget, alapítványt vagy közösséget, aki/amely szívesen megismerné a Magyar Krónika küldetését és terveit, kérjük, keressen minket – szól a segítséget kérő levél.

A Kerényi Imre által gründolt volt kormánypárti Magyar Krónika indulásakor a felkért szerzők kaptak egy levelet Kerényi aláírásával, amelynek több szófordulata azóta mémmé vált. A 444 2014. január 6-án változatlan formában közölte ez a levelet. – „A Magyar Krónika célja a legjobb szerzők megnyerése, kik számlaképesek, s hajlandóak hónapról hónapra megnyilvánulni e folyóirat hasábjain. A Magyar Krónika nem harcol, hanem örömet mond. A Magyar Krónika jelszava: keresd a jót. Legjobbjaink a gondolkodás négyzethálóját rávetítik a jelenségekre, s ha jót lelnek, megírják. Ha egymásban találják meg a jót, azt is megírják. Itt ne legyen bozótharc. Baráti tűz sem. Kell a jó, a szép, az igaz, az érvényes gondolat, a tanítás, a pozitív energia és a szövetség. Kell az igen. Igen, keresd a jót. Jó volt a színdarab. Megírom. Lebilincselt a koncert. Megírom. Kinyílott a pitypang. Megírom” – olvasható a mára szállóigévé vált utóbbi mondás is.

A Magyar Hang megjegyzi, a július 31-ével megszűnő közérdekű vagyonkezelő alapítványok a kekvák, így a Batthyány Lajos Alapítvány tavaly és idén is 550-550 millió forintot adott a BL Nonprofit Kft.-nek. A Magyar Krónika esetleges bezárásáról Dobozi Gergely, a BL ügyvezetője azt válaszolta a lap kérdésére, hogy a „jogalkotási bizonytalanság” ellenére sem a tulajdonos, sem az ügyvezetés, sem a főszerkesztőség részéről nem született olyan döntés, amely a lapok megszüntetésére irányulna, és ilyen szándékról sincs tudomása. Ugyanakkor a felmondásokkal kapcsolatos kérdésekre, és arra, hogy 2022 óta a cég mennyi közpénzt kapott, nem válaszolt.