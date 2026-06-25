Magyar Péter a hőségriasztásról: Ahol lehetséges, home office-t rendeltek el az államigazgatásban, tömegrendezvényeket nem szeretnének felfüggeszteni

sajtótájékoztató;hőségriasztás;Budapest Pride;Magyar Péter;Tisza-kormány;

2026-06-25 15:29:00 CEST

Szombaton tartják a Budapest Pride-ot.

Magyar Péter vette át a szót, elmondta, hogy a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el, erről már kormányrendelet is született. A védelmi munkát a kormánytagok közreműködésével ő maga irányítja. A Védelmi Igazgatási Hivatal folyamatosan informálja a kormányt.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel ellátogatott az Uzsoki Utcai Kórházba, megállapította, hogy ott most kellemesebb az idő mint a sajtótájékoztató helyszínén. A kormany.hu/hoseg oldalon és a kormány Facebook-oldalán folyamatosan frissülni fognak a hőségriadóval kapcsolatos általános információk - közölte. Szükség van és szükség lesz nemzeti összefogásra, a nyugaton már jelenlévő hőkupola ugyanis Magyarország felé tart, erre több évtizede nem volt példa - mondta a miniszterelnök, majd mindenkit arra kért, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit, figyeljünk magunkra és egymásra. A karitatív szervezetek és az önkormányzatok felé is fognak kéréseket megfogalmazni, mert mindenkivel szükség van az együttműködésre. Eddig több tízezer, de lehet hogy százezer liter vizet osztottak ki - mondta a miniszterelnök.

A kormányfő szerint jelenleg kevés helyen van szükség vízkorlátozásra, ahol mégis (például Zala megye több településén), oda a Vízművek lajtoskocsikat irányít át. Ha vízkorlátozásra lesz szükség, azt jellemzően az önkormányzatok rendelik el. A miniszterelnök is arra kérte az embereket, hogy lehetőség szerint ne ezeket a napokat használják medencék feltöltésére.

Kiemelten figyelik a sérülékeny csoportokat, a szociális intézményeket ellátják mobil klímákkal. Súlyos probléma egyelőre nem merült fel. A hajléktalanokkal a segélyszolgálatok foglalkoznak, krízisautók járják a köztereket. Klimatizált helyiségekről elérhető lista a kormány és a katasztrófavédelem honlapján.

A hőség java még csak most jön, így várhatóan még több mentési beavatkozásra lesz szükség.

Tömegrendezvényeket nem szeretnének felfüggeszteni, de minden szervezőt nyomatékosan kért a kormányfő, hogy járjanak el felelősen, gyermekek részére rendezett eseményeket például célszerű lenne olyan időpontra áttenni, amikor kevésbé lesz kánikula.

A sínek felmelegedése miatt lehet, hogy lesznek járattörlések a tömegközlekedésben, elképzelhető, hogy a HÉV is érintett lesz ebben - ismertette a kormányfő.

Magyar Péter közölte azt is, hogy ahol lehetséges, home office-t rendeltek el az államigazgatásban. Emellett minden munkáltatót arra kért, hogy ahol lehetséges, járjanak el hasonlóan, ütemezzék az időjárásnak megfelelően a munkát.

A miniszterelnök továbbá mindenkit arra kért, hogy aki teheti, maradjon otthon. Hangsúlyozta, nem csak az időseket, a fiatalokat is érinti az egészségügyi kockázat, főleg, ha sportolnak. A strandolással is óvatosan, felhevült testtel ne ugorjanak a vízbe - jelezte.

A kormány háromnapos vidéki kormányülést tart a hétvégén, de onnan is folyamatosan monitorozni fogják a helyzetet. Vigyázzunk egymásra - zárta mondandóját a kormányfő.