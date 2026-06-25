sajtótájékoztató;Tisza-kormány;

2026-06-25 15:41:00 CEST

Az RTL az aszályról kérdez és a mezőgazdasági vonatkozásairól, Magyar Péter elmondta, a helyzet súlyos, hiszen a tavaszi fagyok is nagy károkat okoztak a gazdáknak. Hangsúlyozta, a tavalyinál nagyobb károkra számítanak idén, ezért a megfelelő forrásokat igyekeznek majd rendelkezésre bocsátani, segíteni. Mindemellett a mezőgazdasági helyzet nem maradhat úgy, ahogy most van, sem az uniós források felhasználása, sem a vízgazdálkodás terén.

Ebben is nagyon nehéz örökséget örököltek, 16 év alatt szinte semmilyen előrelépés nem történt ezen a téren sem - állapította meg a miniszterelnök. Ezért a Tisza-kormány legkésőbb ősz elejére átfogó klímastratégiát kért. Hozzátette, az uniós forrásokra jelen helyzet kezelésében is nagy szükség van, hogy Magyarország alkalmazkodni tudjon az extrém helyzethez.