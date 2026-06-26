A Jellinek-féle Indotek kizárólagos tulajdonába került az Auchan Magyarország

Auchan;Jellinek Dániel;Indotek Group;

2026-06-26 13:56:00 CEST

Az Indotek megvette a fennmaradt 53 százalékos tulajdonrészt is, a tranzakció értékét nem hozták nyilvánosságra.

Az Indotek Group megvásárolta az Auchan Retail Internationaltől (ARI) az Auchan Magyarország Kft. fennmaradt 53 százalékos tulajdonrészét, és ezzel kizárólagos tulajdonosa lett a kereskedelmi láncot üzemeltető és az ingatlanjait birtokló társaságnak – jelentette be az Indotek Group pénteken.

Az 53 százalékos tulajdonrész megvásárlását

az Indotek Group saját forrásból finanszírozta, a tranzakció értékét a felek nem hozták nyilvánosságra.

Az MTI-nek küldött közleményben az Indotek Group azt írta, a vállalati stratégia és a menedzsment változatlan marad.

De hozzátette azt is, hogy a korábban elsősorban külföldön terjeszkedő Indotek Group döntése jelzés: befektetőként ismét hosszú távú növekedési lehetőséget lát a magyar piacon.

A közlemény felidézi, hogy az Indotek Group 2024 végén – az Auchan Magyarország 47 százalékos tulajdonrészének a megszerzésével egy időben – átvette a társaság irányítását is. Azóta – hangsúlyozzák – a társaság operatív teljesítménye és nyereségessége javult, beszállítói kapcsolatai megerősödtek, valamint elkészült és a nyilvánosság számára is bemutatták a vállalat hosszú távú hazai fejlesztési stratégiáját. A mostani lépés az elmúlt másfél év eredményeire épül. A kivásárlást követően az üzletlánc Auchan márkanéven, a márka nemzetközi beszerzési és termékfejlesztési együttműködéseiből profitálva működik tovább.

A közlemény szerint Jellinek Dániel, az Indotek Group vezérigazgatója és többségi tulajdonosa úgy fogalmazott:

„Az elmúlt időszak igazolta, hogy az operatív irányítás átvétele jó döntés volt. Jelentős munka van abban, hogy az Auchan ma erősebb és stabilabb vállalat, mint a folyamat kezdetén. Az Auchanban kiemelkedő üzleti potenciál van, ezért döntöttünk a fennmaradó tulajdonrész megvásárlása mellett.”

Hangsúlyozta, hogy hosszú távú megállapodások biztosítják az Auchan márka használatát, a hozzáférést a saját márkás és egyéb külföldi termékekhez, valamint a részvételt a nemzetközi beszerzési együttműködésekben. Itthon a társaság a vásárlói igényekhez jobban illeszkedő termékkínálat, szolgáltatás és boltstruktúra kialakítására, a működési hatékonyság fokozására, valamint a hazai beszállítói kapcsolatok további erősítésére összpontosít.

Az elkövetkező években az Auchan Magyarország kisebb alapterületű boltokkal is megjelenik a piacon, és a tervek szerint több száz új egységgel bővíti majd hazai üzlethálózatát.

Az expanzió célja, hogy országos lefedettséggel még több vásárló számára biztosítson könnyen elérhető, minőségi bevásárlási lehetőséget.