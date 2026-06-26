Megszavazták a közterületi reklámok tilalmát, a taxizás drágulni fog Budapesten

Budapest;plakát;szavazás;drágulás;taxi;tilalom;Fővárosi Közgyűlés;köztéri reklám;

2026-06-26 16:20:00 CEST

Támogató hangulatban voltak ma fővárosi képviselők. Megszavazták az e-rollerek korlátozását, a köztéri reklámok többségének tiltását, a galambok fogamzásgátlását, a szúnyoggyérítést és az új graffitifalat.

A közgyűlésen nem volt vita a lakásrezsi-támogatás keretösszegének emeléséről és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány támogatásáról. A BKV június 30-án lejáró mandátumú felügyelőbizottsága belső vizsgálatot rendelt el a BKV Autóbusz és Trolibusz Üzemigazgatóságnál (ATÜI) belső vizsgálatokat rendelt el több rendbeli, az ATÜI egyes vezetőivel kapcsolatos visszaélések kivizsgálása céljából. A céghez érkező bejelentések a dolgozókkal kapcsolatos bánásmóddal, szabálytalan foglalkoztatással, a dolgozók beosztásával és bérezésével kapcsolatos szabálytalanságokkal, különféle beszerzésekkel kapcsolatos szabálytalanságokkal, külsős cégekkel való gyanús összefonódásokkal és a munkavédelmi előírások sorozatos megszegésével kapcsolatosak. Kiss Ambrus nem tudott erről részletekkel szolgálni.

A Fidesz Scherer Péter-emlékpadot és emléktáblát állítana a Margit-szigeten. A főpolgármester jelezte, hogy az emléktáblát már elhelyezték. Több javaslat is a közgyűlés elé került, amelyek az e-rolleresek óvatosabb közlekedésre való motiválását, illetve az e-rollereket bérbeadó cégek korlátozását és az efféle járműveket számára tiltott zónák kijelölését céloznák. A Tisza felvetette, hogy az új KRESZ elfogadása előtt a főváros ne hozzon külön szabályokat. A Podmaniczky is elsietettnek tartaná a mostani a fővárosi rendeletalkotást.

Döme Zsuzsanna (Kutyapárt) egy újabb legális graffiti fal létesítését javasolta. Négy helyszínt ajánlott. Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester erősödő lakossági panaszokra hivatkozva fogamzásgátlót adatna a galamboknak. Barcelonában három év alatt felére csökkent a populáció.

Ismét előkerült a fővárosi cégek felügyelőbizottsági helyek képviselői feltöltése, a Fidesz mindenesetre jelezte, hogy ők küldtek neveket. A Tisza továbbra sem delegálna, de módosíttatná a Fővárosi Közgyűlés szervezeti és működési szabályzatát, mondván nem minden szereplő rendelkezik azonos lehetőségekkel arra, hogy befolyásolja a döntéshozatalt, ez pedig torzítja a folyamatokat és gyengíti a demokratikus működést”. A módosítandó szabályok közé tartozik a kormánypárt szerint többek között az is, hogy csak a főpolgármester nyújthat be előterjesztést. A Fidesz szerint a jelenlegi szabályzat a városvezetés és a Tisza magánügyleteként íródott.

A Podmaniczky Mozgalom szigorítana a filmforgatások miatti közösségi közlekedési korlátozások engedélyezési rendjén, miután a múlt hétvégén forgatás miatt szombaton és vasárnap is lezárták a 2-es metró pesti szakaszát, amiért a producer cég 50 millió forintot fizetett. Gál javaslata szerint a BKV-nak ezentúl két fővárosi bizottságtól is engedélyt kellene kérni, ha a közterület-foglalás a metró lezárásával jár, vagy hat óránál hosszabb. (A főjegyző felhívta a figyelmet, hogy ehhez szmsz módosítás is szükséges.) Baranyi Krisztina arra hívta fel a figyelmet, hogy ezt a filmtörvény szabályozza, ahogy a kérhető díjat is. Törvénymódosítás kellene. Kiss Ambrus elmondta, hogy ilyen kérelem 10 évente egyszer érkezik. A teljes metróvonal értékcsökkenése egy évre 62 millió egy napra vetítve 172 ezer forint. A BKV 45-60 milliót szed be ebből évente, most egy hétvége alatt szinte összejött ez. Végül abban maradtak, hogy a főpolgármester kidolgoz egy fentieket célzó szabályozási rendszert.

A Fővárosi Közgyűlés a korábbi ülésekkel ellentétben igen támogató hangulatában volt. Így sok más mellett megszavazták az taxisok áremelését kényelmi díj nélkül. Az árak augusztus elsejétől érvényesek. A közgyűlés támogatásáról biztosította az új rendőrfőkapitányt, megszavazta az idei fővárosi költségvetés hatályon kívül helyező passzusának törléséről szóló előterjesztést, a közterületi reklámok tiltásáról szóló javaslatot, a lakásrezsi támogatás növelését, a Kék Vonal Alapítvány segítését, Benedek Tibor és Scherer Péter emlékének megőrzésére vonatkozó javaslatot, a városi galambok fogamzásgátlását, az új legális grafiti falat, a filmforgatások rendjének felülvizsgálatát és az e-rollerek korlátozását. Újfent elutasította a BKV, a BKK, a BKM és a BFVK tavalyi évről szóló beszámolóját, illetve nem támogatta a főváros közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét.

Ami a taxizást illeti, a taxisok a korábbi 27 százalék helyett átlagosan 18 százalékkal emelnék a tarifákat. Ennek értelmében az alapdíj 1100 forintról 1300 forintra, a kilométerdíj 440 forintról 520 forintra, míg a percdíj 110 forintról 130 forintra nő. A reptéri fuvarok esetén plusz 800 forintos alapdíjat vezetnek be a repülőtérre irányuló, illetve a repülőtérről induló fuvarok esetében. Ezenfelül bevezettek volna egy új „kényelmi díjat” is, ez lett volna az előrendelési díj, amelynek tarifája szintén 800 forint lett volna.