Kiírták a mentőszolgálat főigazgatói posztjára a pályázatot

egészségügy;Országos Mentőszolgálat;pályázati kiírás;

2026-06-26 16:07:00 CEST

Legfeljebb öt év lenne a megbízás hossza, amely meghosszabbítható.

Pályázatot hirdettek az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) főigazgatói posztjára, az új vezető várhatóan 2026. szeptember 1-jétől töltheti be a munkakört - derül ki abból a pályázati felhívásból, amelyet a kormány oldalára töltöttek fel.

A kinevezett főigazgató határozatlan idejű jogviszonyban dolgozna, de a főigazgatói tisztséget egyszerre legfeljebb öt évig tölthetné be. A vezetői megbízatás újabb pályázat után egy alkalommal, legfeljebb újabb öt évre meghosszabbítható.

A főigazgató feladata az Országos Mentőszolgálat vezetése, az intézmény feladatainak és működésének biztosítása a jogszabályok, az intézményi költségvetés, valamint az irányító szerv követelményei alapján. A vezető ellátja az OMSZ egyszemélyi képviseletét is.

A jelentkezőktől egyetemi végzettséget, egészségügyi menedzseri vagy egészségügyi (szak)menedzseri kapcsolódó képesítést, valamint legalább ötéves vezetői gyakorlatot várnak el. Feltétel a magyar állampolgárság, a büntetlen előélet, a cselekvőképesség és az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényben előírt alkalmazási feltételek teljesítése is.

Előnyt jelent legalább hároméves felsővezetői szakmai tapasztalat, orvostudományi egyetemi végzettség, egészségügyi menedzsmentben, válságmenedzselésben vagy változásmenedzsmentben szerzett tapasztalat, széles körű informatikai ismeret, valamint legalább középfokú angol nyelvtudás.

A pályázóknak fényképes, friss dátummal készült, aláírt, magyar nyelvű önéletrajzot, motivációs levelet, az intézmény vezetésére és fejlesztésére vonatkozó programot, a végzettséget igazoló okiratok másolatát, a vezetői gyakorlat igazolását, erkölcsi bizonyítványt és adatkezelési nyilatkozatokat kell benyújtaniuk. A pályázatokat a Közszolgállás portálon való megjelenéstől számított 30 napon belül, elektronikus úton lehet beadni.

A vezetői megbízás adása és visszavonása az egészségügyi miniszter jogköre. A pályázatokat a benyújtási határidő lejártától számított 30 napon belül tervezik elbírálni.