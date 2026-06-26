Repülőgép csapódott egy pekingi felhőkarcolóba

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2026-06-26 19:05:00 CEST

Egyelőre nem ismert a károk mértéke, mint ahogy azt sem, vannak-e sérültek.

Kisrepülő csapódhatott péntek délután Peking legmagasabb épületének – írja a CNN.

A történtek után a 109 emeletes CITIC Towerből, más néven China Zunból evakuált emberek gyűltek össze az épület bejárata közelében.

A közösségi médiában megjelent pekingi felvételeken törmelék hullott le a felhőkarcolóról, a földön pedig a repülőgép farokrésze és egy taxi betört ablaka is látszott. A helyszínen a CNN újságírója tűzoltóautókat, rendőrautókat és egy mentőt látott.

A CNN azt írja, egyelőre nem kapott hivatalos választ a hatóságoktól. A pekingi közbiztonsági hivatal illetékes kerületi kirendeltségén a telefont felvevő személy azt mondta, nem ismeri a helyzetet, majd egy másik számhoz irányította a lapot, de a hívásra nem érkezett válasz.

Az interneten megjelent képek alapján a gép lajstromjele egy Kínában gyártott könnyű sportrepülőre, egy Sunward SA 60L Aurorára utalhat. A repülő egy helyi általános repülési vállalat tulajdonában lehet, amely pilótaképzést, szabadidős repüléseket és légi fotózást is kínál. Nem ellenőrzött, online közzétett Flightradar24-adatok szerint a gép útvonala jelentősen eltérhetett a megszokottól.