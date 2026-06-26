Négy németországi autógyárát bezárná, és akár százezer embert is elbocsátana a Volkswagen

Volkswagen;szakszervezetek;létszámleépítés;ellenállás;autógyárak;bezárások;piaci verseny;kínai gyártmány;

2026-06-26 17:55:00 CEST

Eddig a világ második számúként ismert autógyártója nem bírja a versenyt az európai piacra berobbanó kínaiakkal. A német cégóriás üzemi tanácsa és az ágazat egyik nagy szakszervezete közölte, mindent megtesznek a tervek megakadályozására.

A Volkswagen akár százezer munkahely elbocsátását és négy üzem bezárását is fontolgatja a cég átalakítása során, amely a legnagyobb lehet az autógyár 89 éves története során – írja a Reuters két a társaság ügyeire rálátó forrásra hivatkozva. A londoni székhelyű nemzetközi hírügynökség információja szerint a Volkswagen felügyelőbizottságának tagjait a vezetők már tájékoztatták a tervekről, amelyekről július 9-én tárgyalhatnak. Indok, hogy az autógyártó egyre nagyobb nyomással néz szembe a kínai riválisok, elsősorban az elektromosautó-gyárak részéről.

A hannoveri, zwickau-i, emdeni és az Audi neckarsulmi üzemeinek bezárása több mint 45 ezer munkahelyet veszélyeztetne a források szerint. Ez a szakszervezetekkel 2024 végén elfogadott megállapodás szerinti 50 ezer fős létszámleépítéssel együtt érhetné el százezernyi dolgozó állásvesztését. A források arról is beszámoltak, hogy Oliver Blume, aki csaknem négy éve a Volkswagen vezérigazgatója, a hét elején mutatta be a megszorítási terveket a felsővezetőknek, felkészítve őket arra, hogy valószínűleg erős ellenállásba ütköznek majd a szakszervezetek és Alsó-Szászország tartomány, a második legnagyobb részvényes részéről.



A Reuters szerint a nagyszabású átalakításról először a német Manager Magazin számolt be, s mint írták, a világ második számú autógyártója a következő öt évben mintegy 15 százalékkal, valamivel több mint 130 milliárd euróra csökkentené a korábban tervezett beruházásokat. A cég pénzügyi vezetése a nagy átszervezésen belül a VW márkát, illetve az alkatrészgyártást különálló egységekbe választanák szét. A vállalat szóvivője nem kívánt nyilatkozni bizalmas dokumentumokról, de annyit azért elárult, hogy „ teljes csoportnak, beleértve a márkáit és leányvállalatait is, mélyreható változásokon kell keresztülmennie”.

Ezzel szemben a Volkswagen üzemi tanácsa és az IG Metall az ágazat egyik befolyásos szakszervezete pénteken közös nyilatkozatot adtak ki. Abban azt írták, hogy ellenállnak, és mindent megtesznek a megszorító intézkedések megakadályozására. Tavaly az autógyártó globális munkaerő-állománya 667 164 fő volt, és csaknem 43 százalékuk Németországban dolgozott. A német cégóriás hosszú évekig Kína vezető autógyártója volt, 2024-ben azonban már megelőzte a BYD miatt, 2025-ben pedig már csak a harmadik hellyel kellett megelégednie.