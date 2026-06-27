Persona non grata

Tusványos;

2026-06-27 06:00:00 CEST

Idén sem vitázhat Tusványoson Orbán Viktorral Magyar Péter, a fő szervező ugyanis egyértelműen bejelentette: rendezvényükön nemkívánatos vendég az új miniszterelnök. Németh Zsolt szerint a szervezők úri joga, kit hívnak meg egy általuk szervezett eseményre, s kit nem, és ezt nem is vitatja senki. Mindenkinek alapvető emberi joga nagyvonalúnak vagy bunkónak lenni. Németh hangsúlyozta, hogy azért nem hívják meg Magyar Pétert, mert a kormányfő minősíthetetlen hangnemben sértegeti politikai ellenfeleit.

Tény, Magyarnak nem a vitakultúra az erőssége, és nem is a krisztusi „ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel”, vagy a „tartsd oda a másik orcádat is” a vezérelve. De ha Magyar maga lenne a krisztusi megbocsátás megtestesítője, akkor is az lett volna a meglepetés, ha meghívják.

Tusványos mindig is Orbán Viktor személyes mennybemenetelének a színhelye volt, s bár Németh állítja, hogy a demokrácia és párbeszéd kultúrájának a rendezvénye, ott valójában a kezdeti rövidnadrágos, sátoros hőskor óta sosem zajlott semmilyen – sem magyar–román, sem magyar–magyar – párbeszéd, nem volt más, mint a Fidesz és Orbán stand-up (tragi)comedyje. A demokráciát és jogállamiságot pedig teljesen kiszorította onnan az illiberalizmus.

Magyar Péternek és a Tiszának azonban kiváló alkalma lesz bizonyítani párbeszédkészségét és azt, hogy valóban a nemzet egészét képviselik. Egy héttel Tusványos után szervezik a Tisza-tábort, ugyancsak a székely hegyekben, Homoródfürdőn – nem közpénzből, az átláthatóság és a párbeszéd logója alatt. A díszvendég Magyar Péter lesz. A meghívottak névsora még nem nyilvános, de a Tusványos kapcsán megfogalmazott elvárás alapján joggal feltételezhető, hogy a homoródi Párbeszéd táborba meghívást kap a legyőzött ellenfél és mindazon magyar pártok vezetői, amelyek a Tisza győzelmét segítendő visszaléptek az indulástól.