Az úri jog hete

Igazságvizsgáló;

2026-06-27 06:00:00 CEST

Igazságvizsgáló

Miért nem hívjuk meg Magyar Pétert Tusványosra? – teszi fel a kérdést Németh Zsolt fideszes országgyűlési képviselő a Facebookon, és meg is válaszolja. „Azért, mert egy esemény szervezőinek úri joga, hogy kit hívnak meg egy általuk szervezett eseményre és kit nem. Magyar Péter folyamatosan minősíthetetlen hangnemben sértegeti politikai ellenfeleit, partnereit, beleértve a külhoni magyar vezetőket. Tusványos a demokrácia és párbeszéd kultúrájának rendezvénye.”

Annak indult, kétségtelenül, amíg Orbán Viktor át nem vette és maga alá nem gyűrte, mert azóta se nem a demokrácia, se nem a párbeszéd rendezvénye.

Mindenesetre arra azért nem árt emlékeztetni, hogy a „minősíthetetlen hangnemet” használó Magyar Pétert az elmúlt két és fél évben hogyan minősítették a Fidesz vezetői: „bolond, sértett seggfej, Kicsi, műanyag pojáca, minden aljasságot végrehajtana, Manfred Weber fenekében van, Zelenszkijében lesz, Mészáros Lőrinc seggéből nyalta ki a tíz fillért”, és így tovább. De a lényeg nem is ez, hanem Tusványos állandó főszereplőjének számos olyan megnyilvánulása, amelyet éppen a Bálványosi Szabadegyetemen, Tusnádfürdőn fejtett ki, nyilván a demokrácia és a párbeszéd jegyében.

„Eldöntöttük, hogy se a Tiszát, se a DK-t nem engedjük kormányra, mert azt akarjuk, hogy Magyarországnak békepárti és nemzeti kormánya legyen” – mondta az akkori miniszterelnök tavaly nyáron.

„A baloldal, amikor csak teheti, ráront saját nemzetére” – közölte akkor még csak ellenzéki vezérként Orbán 2005-ben.

„Van az a világ, ahol az európai népek összekeverednek az Európán kívülről érkezőkkel. Na, az kevert fajú világ. És vagyunk mi, ahol Európán belül élő népek keverednek össze egymással. Mi nem akarunk kevert fajúak lenni.”

Nézzük sorjában. Eldöntöttük, hogy a Tiszát nem engedjük kormányra? Mi az, hogy nem engedjük? A demokrácia és a párbeszéd jegyében? Vagy a hatalom kizárólagos birtoklása jegyében és reményében? Még csak nem is az, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy ők nyerjenek, hanem egyszerűen „nem engedjük kormányra”. Íme, a demokrácia és a párbeszéd Orbán módra.

Aztán: „a baloldal, ha csak teheti, ráront nemzetére”. Nemcsak gonosz és aljas rágalom, de egyben kísérlet arra is, hogy a baloldalt egyszer és mindenkorra kizárják a nemzetből. Ez a diktátorok gondolkodása, és legföljebb csak az a kérdés, hogy a gondolatból mikor lesz tett. Nyilván a demokrácia és a párbeszéd jegyében.

Majd: „Nem akarunk kevert fajúak lenni.” Erre írta azt Orbán akkori tanácsadója és miniszterelnöki megbízottja, Hegedűs Zsuzsa, hogy „tiszta náci beszéd”, és lemondott.

Nem kell csúnyán vagy minősíthetetlen hangnemben beszélni ahhoz, hogy valaki minősíthetetlen és a demokráciát, az emberi jogokat megkérdőjelező, sőt félresöprő kijelentéseket tegyen. Ez valahogy soha nem sértette a tusványosi rendezvény szervezőinek érzékenységét. Most, hogy akár a párbeszéd jegyében vitatkozhatnának is, inkább valamiféle úri jogra hivatkoznak. Hát akkor beszélgessenek az urak csak egymás közt. De most már ne több száz millió forint közpénzből. A gondosan összekuporgatott spórolt pénzből talán még futja.

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