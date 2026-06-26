75 fokra melegedett a műbőr ülés egy repülőtéri vontatón, Vitézy Dávidhoz fordul a szakszervezet

Vitézy Dávid;Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér;

2026-06-26 22:05:00 CEST

Több járműben nincs klíma, minimális a szellőzés, és sok helyen a ventilátor sem működik.

A közlekedési miniszter intézkedését kéri a Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet (LESZ) a Budapest Liszt Ferenc Repülőtéren dolgozó földi kiszolgálók hőségterhelése miatt.

Egy pénteki Facebook-posztjukban azt írják, a nyári hőségben a rakodók, vontatókezelők, cateringesek, üzemanyagosok, biztonsági munkatársak és repülőgép-szerelők különösen nehéz körülmények között dolgoznak. A bejegyzésben azt írták, hogy miközben a külső hőmérséklet 38–40 Celsius-fok fölé emelkedik, a betonon, a repülőgépek mellett és a hajtóművek maradékhőjében 50–55 Celsius-fokos sugárzó hőkörnyezet alakul ki. A szakszervezet szerint előfordul, hogy a dolgozók 3–5 órán át pihenő nélkül végzik a munkát.

A szervezet saját méréseire hivatkozva azt írta, hogy egy vontató műbőr ülésén 75 Celsius-fokot, a beton felületén 57 Celsius-fokot, egy kisvontató vezetőfülkéjében pedig 40 Celsius-fokot mértek. A poszt szerint több járműben nincs klíma, minimális a szellőzés, és sok helyen a ventilátor sem működik. A mellékelt fényképekről azt írták, hogy azok nem illusztrációk, hanem a LESZ dokumentált helyszíni méréseit mutatják. Kitértek arra is, hogy nem minden esetben folyamatosan elérhető az ivóvíz, nem mindenhol biztosított a pihenő, hűtött pihenőhely helyett pedig sok esetben árnyék sincs. Úgy fogalmaztak, hogy ez nemcsak munkavédelmi kérdés, hanem közlekedésbiztonsági kockázat is, mert a hőstressznek kitett, fizikailag kimerült dolgozóknál jelentősen nőhet a hibázás kockázata.

A LESZ azt kéri a minisztertől, hogy a munkavédelmi és munkaügyi hatóság előzetes bejelentés nélkül is ellenőrizhessen a repülőtér zárt területén, induljon ágazati egyeztetés a hőségben végzett repülőtéri munka munkavédelmi szabályairól, a földi kiszolgáló cégek vizsgálják felül a kiszolgáló járművek hőbiztonsági állapotát, és maradéktalanul érvényesüljenek a munkavédelmi és munkabiztonsági előírások.

A szakszervezet külön levélben intézkedést és együttműködést kért a Menzies Aviationtől, a Celebi Ground Handling Hungary Kft.-től, a B+N Magyarország Kft.-től és a VINCI Airports vezetésétől is.