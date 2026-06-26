Magyar Péter főispánokat nevezett ki

Á. B.

kinevezés;kormányhivatal;Magyar Péter;főispán;

2026-06-26 20:26:00 CEST

Június 29-én lépnek hivatalba az új vezetők.

Hét főispáni kinevezésről döntött a miniszterelnök - írja egy, a Magyar Közlönyben pénteken megjelent határozatra hivatkozva a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A dokumentum szerint a vidék- és településfejlesztési miniszter javaslatára

Bede Péter Józsefet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal,

Bozsolik Róbert Zsoltot a Tolna Vármegyei Kormányhivatal,

Cseresnyés Bélát a Zala Vármegyei Kormányhivatal,

Fröhlichné Hamar Editet a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal,

Kovács Évát a Heves Vármegyei Kormányhivatal,

Sinka-Ács Juditot a Somogy Vármegyei Kormányhivatal,

Tyukodi Dávidot a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal

élére nevezi ki június 29-ei hatállyal Magyar Péter.