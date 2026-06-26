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Magyar Péter főispánokat nevezett ki

Június 29-én lépnek hivatalba az új vezetők. 

Hét főispáni kinevezésről döntött a miniszterelnök - írja egy, a Magyar Közlönyben pénteken megjelent határozatra hivatkozva a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A dokumentum szerint a vidék- és településfejlesztési miniszter javaslatára 

  • Bede Péter Józsefet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal,

  • Bozsolik Róbert Zsoltot a Tolna Vármegyei Kormányhivatal,

  •  Cseresnyés Bélát a Zala Vármegyei Kormányhivatal, 

  • Fröhlichné Hamar Editet a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal,

  • Kovács Évát a Heves Vármegyei Kormányhivatal,

  • Sinka-Ács Juditot a Somogy Vármegyei Kormányhivatal, 

  • Tyukodi Dávidot a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal

 élére nevezi ki június 29-ei hatállyal Magyar Péter.

Miniszteri biztos felel a zavartalan működésért és átmenetért. 