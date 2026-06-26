Magyar Péter főispánokat nevezett ki

Hét főispáni kinevezésről döntött a miniszterelnök - írja egy, a Magyar Közlönyben pénteken megjelent határozatra hivatkozva a Magyar Távirati Iroda (MTI).
A dokumentum szerint a vidék- és településfejlesztési miniszter javaslatára
Bede Péter Józsefet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal,
Bozsolik Róbert Zsoltot a Tolna Vármegyei Kormányhivatal,
Cseresnyés Bélát a Zala Vármegyei Kormányhivatal,
Fröhlichné Hamar Editet a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal,
Kovács Évát a Heves Vármegyei Kormányhivatal,
Sinka-Ács Juditot a Somogy Vármegyei Kormányhivatal,
Tyukodi Dávidot a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal
élére nevezi ki június 29-ei hatállyal Magyar Péter.