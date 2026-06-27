Nem a magyarokkal, hanem a háborút támogató rendszerrel van baja annak az ukrán teniszezőnek, aki nem fogott kezet Bondár Annával

tenisz;Ukrajna;interjú;

2026-06-27 08:15:00 CEST

Olekszandra Olijnyikova saját bevallása a helyzetet humanitárius oldalról közelíti meg.

A profi ukrán teniszezők közül saját bevallása szerint egyedüliként él hazájában Olekszandra Olijnyikova. Magyarországon azután lett ismert a neve, hogy februárban, a kolozsvári WTA 250-es tornán nem fogott kezet Bondár Annával, amiért a magyar teniszező 2022-ben részt vett a Gazprom által szponzorált, szentpétervári bemutató tornán. Szijjártó Péter, azóta leváltott külügyminiszter felháborítónak és botrányosnak nevezte az ukrán játékos hozzáállását, akit a WTA is bírál megnyilvánulásaiért, sőt, pénzbírsággal is sújtották már. Olijnyikova azonban nem hallgat - a Népszavának online adott interjújában arról beszélt, semmi baja a magyarokkal, a helyzetet humanitárius oldalról közelíti meg, a WTA hozzáállása miatt pedig csalódott.

Otthon töltötte a Roland Garros utáni heteket egy sérülés miatt - milyen most a helyzet Ukrajnában?

Nehéz. Azon múlik igazából, hol vagyunk éppen, az orosz határhoz közeledve egyre rosszabb, míg nyugatra vannak olyan területek, például Ungvár és környéke, ahol mintha nem is lenne háború. Keletre viszont nem tudnak az emberek normális életet élni, napi szintűek a támadások különféle fegyverekkel, és este kilenctől már nagyon szigorú korlátozások vannak, míg közép-ukrajnában éjféltől nem lehet kimenni. Sok város, rengeteg civil szenved folyamatosan.

Hogyan tud ilyen körülmények között készülni?

Egyelőre vidéken vagyok a családomnál, itt a háború miatt a térerő, az elektromosság sem a legjobb. Amúgy Kijevben lakom, ott azért van élet, üzemelnek a konditermek, a teniszpályák is, és junior fiú játékosokkal tudok is edzeni. Sokkal nehezebb viszont utazni, megszervezni, hogy mikor hol vagyok, hova megyek.

Milyen visszajelzéseket kap a sporttársaitól, amiért ilyen erőteljesen kiáll a háború ellen?

A játékosok alapvetően támogatóak, hiszen a legtöbben nem értenek egyet a háborúval. Nem csak az ukrán teniszezők, más nemzetek képviselői is mondják, hogy fontos és jó, amit csinálok, bátor vagyok, hogy így kiállok a saját nemzetem mellett.

Pedig a WTA nincs elragadtatva attól, hogy beszél a témáról, még pénzbírságot is kapott ezért.

A WTA olyan képet próbál festeni, mintha ez a háború nem is létezne - mi csak teniszezünk, jönnek a reklámpénzek, a befektetők, el tudják adni a tornákat, a jegyeket, és ennyi. Próbálják elérni, hogy stresszes legyek, hogy elhalgassak. Az év elején, amikor elkezdtek jönni a jó eredmények, megijedtek tőle, hogy az emberek felfigyeltek rám. Ezért lengették be, hogy 16 000 dolláros pénzbüntetést kaphatok, próbáltak elrettenteni, de végül sokkal kisebb bírságot kaptam. Az rendben van részükről, amikor a játékosok a propagandát támogató eseményen vesznek részt, de az nem, ha én felszólalok ellene, engem meg kell ijeszteni. Volt, hogy próbáltam megoldást találni a helyzetre, szerettem volna tárgyalni velük, de csak egy kommunikációs munkatárssal tudtam egyeztetni, nem jutottam el döntéshozóhoz. Nem akarnak szóbaállni velem, de próbálkozom, lehet rá megint lehetőségem, remélem ezúttal komolyabb lesz az egyeztetés.

Azért kritizálják, mert beviszi a politikát a sportba. Mit gondol erről?

Azt, hogy nem is beszélek politikáról, mondjuk liberális vagy konzervatív gondolkodásmódról, hovatartozásról egyetlen interjúban sem… Csak az emberi oldalára hívom fel a figyelmet, hogy mi történik az emberekkel, miközben én pályán vagyok.

Sajnos még mindig van néhány orosz játékos, aki támogatja Putyint és a háborút, akik olyan dolgokat tesznek, ami illik ebbe a propagandába. Erről próbálok a WTA-val is beszélni, ezt igyekszem megmutatni a szurkolóknak.

Kikre gondol?

Például Veronika Kugyermetova, Diana Schnaider is volt a Gazprom eseményen, ahogy Anastasia Potapova is, bár ő azóta nem is orosz színekben játszik már. Alekszandra Kornejeva háborús szimbólumokat is posztolt. Olyanok is vannak, akik nem nyíltan teszik, de aktívan támogatják a háborút. Férfiak is, de én a WTA tornáin veszek részt, így a női teniszről vannak főként információim.

Szokott azért beszélni velük?

Ugyan, miről beszélnék? Nincs semmi kommunikáció közöttünk, nincs mit mondanom azoknak, akik csendben támogatnak egy ilyen háborút, és úgy érzik, rendben van, hogy a nemzetük ezt csinálja. Motiválnak viszont arra, hogy minél több jót tegyek az országomért, hogy felszólaljak. Örömet tudok szerezni az otthoniaknak azzal, ha győzök, ha támogatom őket.

Tanult egyébként bármit ebből a háborús helyzetből, amit a teniszbe át tud vinni? Novak Djokovicsról gyakran mondják, hogy azért is ilyen erős mentálisan, mert gyerekként átélte a délszláv háborút, annak árnyékában nőtt fel és kezdett teniszezni.

Talán azt, hogyan kell alkalmazkodni a nehéz körülményekhez. Ez a háború más, mint amilyen az lehetett, nem hiszem, hogy össze lehet hasonlítani egyik háborút a másikkal. Más a kontextus is, én már nem gyerekként látom ezt, hanem felnőttként, valószínűleg másképp élem meg a helyzetet, más a küldetésem is ezzel kapcsolatban. Szerintem a háború nem tesz erőssé - traumatizál.

Mi a gondja azokkal, például Bondár Annával, akik részt vettek a Gazprom 2022-es eseményén?

Azt kell megérteniük, hogy ahhoz a pénzhez, amit a részvételért kaptak, vér tapad. Az emberek, akik nézik az ilyen eseményeket Oroszországban, ezekből merítenek inspirációt. Olyanokat motivál, akik utána gyilkolnak, hiszen a háborúra is motivál, ez a pénz emberek életébe kerül. Minden országnak fontos, hogy legyen sport, legyen kulturális élet. Azzal, hogy a helyzet ellenére ezek a játékosok részt vettek ennek megteremtésében Oroszországban, olyan társadalmi normát is teremtenek, amelyben a háború teljesen elfogadható, nem veszélyeztet semmit. A Gazpromra sok országban szankciókat vetettek ki, mivel a háború egyik legfőbb támogatójáról van szó. Én itthon lakom, a saját bőrömön érzem, mit jelent ez. Semmi személyes problémám nincs Bondár Annával, de nem tudom tisztelni azt, aki ezt a pénzt elfogadta, a kazah Julija Putyincevával sem fogok kezet, ugyanezért.

Mit gondol a magyarokról összességében véve? Úgy látom, nem feltétlenül van mindenkivel problémája, hiszen a Roland Garroson Udvardy Pannával párosozott…

Budapest nagyon szép! Alapvetően jóban vagyok a magyar teniszezőkkel is. Sok magyar barátom van, voltam ott többször is, soha, semmi problémám nem volt a nemzettel. Tudom, hogy Budapest tele volt a választások előtt ukránellenes plakátokkal, de örülök, hogy most sikerült a kormányváltás, és az európai szemléletű vezetésre szavaztak. A szovjet gondolkodásmód veszélyes gonosz egész európára nézve, a jobb jövőt választották az országnak.